Focaccia gourmet con pomodorini semicanditi e uvetta

Scopri come preparare una focaccia deliziosa e originale per le feste

Ingredienti e preparazione della focaccia gourmet

La è un piatto che unisce tradizione e innovazione, perfetto per le festività. Questa ricetta, ideata dal maestro pasticcere Marco Pedron, richiede una lunga lievitazione che conferisce alla focaccia una consistenza unica e un sapore inconfondibile. Gli ingredienti principali includono farine di alta qualità, pomodorini, uvetta, cipolla, timo e robiola, tutti elementi che si combinano per creare un antipasto o una merenda straordinaria.

Il processo di lievitazione e cottura

La preparazione di questa focaccia richiede tempo e pazienza. Iniziate mescolando le farine con acqua, malto e lievito in una planetaria. Dopo un breve riposo, aggiungete il sale e l’olio, continuando a impastare fino a ottenere una consistenza omogenea. La lievitazione in frigorifero per 12 ore è fondamentale per sviluppare i sapori. Una volta lievitato, l’impasto viene steso e lasciato riposare nuovamente, prima di essere condito con pomodorini semicanditi e uvetta, che donano un tocco di dolcezza e freschezza al piatto.

Il tocco finale e la presentazione

Dopo la cottura in forno, la focaccia viene completata con cipolla sbollentata, timo fresco e, se desiderato, ciuffi di robiola. Questo passaggio finale non solo arricchisce il sapore, ma rende anche la presentazione del piatto particolarmente invitante. Servita calda o a temperatura ambiente, questa focaccia è ideale per essere condivisa durante le festività, portando un tocco di eleganza e originalità sulla tavola.