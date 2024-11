Una ricetta veloce per focaccine morbide e croccanti, perfette per ogni occasione.

Ingredienti per le focaccine in friggitrice ad aria

Per preparare delle deliziose focaccine in friggitrice ad aria, avrai bisogno di ingredienti semplici e facilmente reperibili. Ecco cosa ti serve:

500 g di farina

300 ml di acqua tiepida

10 g di lievito di birra fresco o 5 g di lievito secco

1 cucchiaino di zucchero

50 ml di olio extravergine d’oliva

10 g di sale

Pomodorini e semi di sesamo per guarnire

Spezie a piacere (rosmarino, origano)

Preparazione dell’impasto

Inizia sciogliendo il lievito di birra nell’acqua tiepida insieme allo zucchero. Lascia riposare per circa 10 minuti, fino a quando non si forma una schiuma in superficie. In una ciotola capiente, unisci la farina e il sale, quindi versa l’acqua con il lievito e l’olio d’oliva. Impasta fino a ottenere un composto omogeneo e morbido.

Una volta ottenuto l’impasto, coprilo con un canovaccio e lascialo lievitare in un luogo caldo per circa un’ora, o fino a quando non raddoppia di volume. Questo passaggio è fondamentale per garantire che le focaccine risultino soffici e leggere.

Formazione delle focaccine

Dopo la lievitazione, trasferisci l’impasto su una superficie infarinata e dividilo in piccole palline di circa 50 g ciascuna. Schiaccia leggermente ogni pallina per formare delle focaccine. Posiziona un pomodorino al centro di ciascuna focaccina e spolvera con semi di sesamo. Se desideri, puoi aggiungere anche delle erbe aromatiche per un sapore extra.

Preriscalda la friggitrice ad aria a 180-190°C. Disponi le focaccine nel cestello, facendo attenzione a non sovrapporle. Cuoci per circa 10-15 minuti, fino a quando non risultano dorate e croccanti all’esterno.

Servire e conservare le focaccine

Una volta pronte, le focaccine possono essere servite calde come antipasto, snack o accompagnamento per i pasti. Sono perfette anche per essere farcite con formaggi o salumi, rendendole un’ottima scelta per un buffet o una festa di compleanno.

Se desideri conservarle, mettile in un contenitore ermetico a temperatura ambiente. Rimarranno morbide per 1-2 giorni. Per ravvivarne la fragranza, puoi riscaldarle brevemente nella friggitrice ad aria o nel forno. Sperimenta con diversi ingredienti, come olive o cipolle, per creare varianti sempre nuove e gustose.