Come fare il plumcake all’ananas? Scoprite la ricetta golosa ma anche facile!

La torta plumcake all’ananas è un dolce semplice tuttavia buonissimo, molto golosa, che si può usare sia per colazione che per una merenda. E’ molto soffice e profumato, ideale anche da gustare dopo un pranzo con la famiglia o con amici. Scoprite allora la ricetta per preparare il plumcake all’ananas.

Plumcake all’ananas? Ecco la ricetta

Il plumcake all’ananas è una variante di questa classica torta super gettonata e facile da preparare ma altrettanto golosa e gustosa! Ecco tutti gli ingredienti e i procedimenti per prepararla in casa anche coi bambini.

Ingredienti

250 g ananas

2 Uova

125 ml yogurt al limone oppure all’ananas

30 g burro

125 ml olio di semi

1 bustina lievito per dolci

200 g zucchero

200 g farina di grano tenero

2 cucchiai zucchero mascobado, se vuoi.

Procedimento

Partite dal preparare la teglia, imburratela bene e spolveratela con un pizzico di farina, poi tagliate un rettangolo di carta forno e disponetela sul fondo. Ora mettete i tocchetti di frutta sulla carta e spolverate due cucchiai di zucchero mascobado questo ingrediente è facoltativo, se non vi piace o semplicemente non ne avete potrete usare semplice zucchero bianco oppure dello zucchero a velo.

Ora iniziate a preparare l’impasto, mescolate lo zucchero con il burro, una volta sciolto lo zucchero aggiungete un vasetto di yogurt, uno di olio di semi (mais, arachidi, quello che preferite) e le uova, mescolate tutto fino a che non abbia un bel aspetto omogeneo e a questo punto aggiungete la farina setacciata e il lievito.

Infornate a 180 gradi per 40 minuti. Quando la sfornate toglietela subito dallo stampo e ancora calda togliete il foglio di carta forno, ed ecco che la ricetta del plumcake all’ananas è pronta!

Il plumcake all’ananas si conserva per 2-3- giorni sotto una campana di vetro o all’interno di un contenitore ermetico.