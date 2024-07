Forno tradizionale e forno a vapore: 1 ricetta per ogni tipologia di elettrodomestico

La tradizione culinaria italiana si compone, oltre che di ingredienti di qualità e sapere antico, anche di tecniche e strumenti usuali o innovativi, che consentono di sperimentare ogni tipo di cottura e preferire quella che più si avvicina alle proprie esigenze e gusti.

Ad esempio, sono in tanti a scegliere la cottura in forno per la sua uniformità (nel forno il calore si distribuisce equamente). Questo metodo di cottura fa sì che si ottengano cibi croccanti all’esterno e morbidi e succulenti all’interno. Inoltre, la cottura in forno preserva meglio le sostanze nutritive degli alimenti rispetto ad altre tecniche.

Le possibilità in questo settore, come dimostra ad esempio il catalogo di forni da incasso di Vieffetrade, sono tantissime, spaziando tra le varie tipologie di forno oggi disponibili e sulle loro specifiche. Occorre solo trovare quello che risponde meglio alle proprie richieste.

Di seguito ecco una selezione di ricette per ogni tipologia di forno; una perfetta per il forno tradizionale e l’altra ideale se si possiede un forno a vapore.

Ricetta per forno tradizionale: lasagne alla bolognese

Partiamo da un grande classico del ricettario italiano: le lasagne alla bolognese. Questa bontà, perfetta da realizzare in occasione di un pranzo in famiglia (anche in presenza di bambini), richiede l’uso di un forno tradizionale.

Gli ingredienti necessari sono: 12 sfoglie di lasagne; 500 g di carne macinata di manzo; 200 g di salsiccia; 1 cipolla; 2 carote; 2 coste di sedano; 1 litro di passata di pomodoro; 50 g di burro; 50 g di farina; 500 ml di latte; 100 g di Parmigiano Reggiano grattugiato; olio extra vergine di oliva; sale; pepe e noce moscata.

Il primo passaggio (il più impegnativo) consiste nella preparazione del ragù: tritare la cipolla, le carote e il sedano e lasciar soffriggere con un po’ d’olio in una casseruola. Aggiungere la carne macinata e la salsiccia sbriciolata e far rosolare. Unire la passata di pomodoro, salare e pepare e lasciare cuocere per almeno due ore. Passare alla preparazione della besciamella: sciogliere il burro in un pentolino; unire gradualmente la farina e mescolare. Procedere con il latte fino ad ottenere una consistenza cremosa e aggiungere sale, pepe e noce moscata. Siamo giunti all’ultimo passaggio: assemblare le lasagne e finire il piatto con una spolverata di formaggio. Cuocere in forno preriscaldato a 180°C per circa 30-40 minuti. Suggeriamo di lasciare riposare le lasagne alla bolognese per 10 minuti prima di servirle.

Ricetta per forno a vapore: salmone al vapore con verdure

Concludiamo con una seconda ricetta ideale per la cottura in forno a vapore: il salmone al vapore con verdure. Una specialità perfetta per chi ricerca un pasto fresco, leggero e salutare. Si tratta di una ricetta adatta anche ai principianti.

Occorrono: 4 filetti di salmone; 2 zucchine; 2 carote; 1 peperone rosso; 1 limone; erbe aromatiche (timo, prezzemolo, aneto); sale; pepe e olio.

Per prima cosa lavare e tagliare le zucchine e le carote a julienne e il peperone a listarelle; disporre le verdure in un vassoio adatto alla cottura a vapore. Condire i filetti di salmone con sale, pepe, erbe aromatiche e fette di limone e disporle su un altro vassoio. Inserire entrambi i vassoi nel forno a vapore preriscaldato a 100°C e cuocere le verdure per 10-15 minuti e il salmone per circa 15-20 minuti. Prima di servire: disporre le verdure su un piatto da portata, adagiare sopra i filetti di salmone e condire con un filo d’olio.