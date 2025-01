Un inizio di stagione promettente

La stagione delle fragole in Basilicata si presenta con un andamento commerciale molto positivo. Nonostante un lieve ritardo di circa una settimana rispetto alla scorsa stagione, i produttori locali sono ottimisti riguardo ai volumi di produzione previsti. Antonio Ferrara, socio fondatore dell’ingrosso ortofrutticolo Fe.Vi., ha dichiarato che, sebbene attualmente vengano inviati pochi colli a settimana, si prevede che i quantitativi triplicheranno a partire dalla sesta settimana del 2025. Questo aumento consentirà di soddisfare un numero maggiore di operatori italiani, garantendo loro volumi più consistenti.

Qualità delle varietà di fragole

Le varietà di fragole fornite dai produttori lucani includono la Sabrosa-Candonga e l’Inspire. Questi frutti si presentano esteticamente belli, con una buona colorazione e i giusti gradi Brix, rendendoli appetibili per il mercato. Le condizioni climatiche, con temperature favorevoli e una buona escursione termica tra giorno e notte, hanno contribuito a una produzione di alta qualità. I produttori non segnalano problematiche in campo, il che è un segnale positivo per la campagna fragolicola in corso.

Destinazioni e quotazioni di mercato

Le fragole lucane vengono destinate principalmente agli ingrossi del Centro-Nord, con spedizioni che raggiungono località come Pescara, Roma e Friuli. Inoltre, una parte della produzione viene scaricata anche in alcuni mercati pugliesi. Le quotazioni attuali sono soddisfacenti, con un incremento del 10-15% rispetto allo stesso periodo del 2024. Questo trend positivo è incoraggiante per i produttori, che vedono nella fragola una novità rispetto alla scarsa vivacità delle vendite di altre verdure.

La produzione di Fe.Vi. Frutta

La società Fe.Vi. Frutta, attiva nella campagna fragolicola, gestisce 11 ettari di terreno, di cui 9 in fuorisuolo. A questi si aggiungono altri 55 ettari coltivati dai soci conferitori, che operano in diversi comuni del Metapontino. Questa rete di produttori consente di avere una produzione diversificata e di alta qualità, in grado di rispondere alle richieste del mercato. Con l’ottimismo che caratterizza il settore, i produttori lucani si preparano a una stagione di successo, puntando sulla qualità e sulla freschezza delle loro fragole.