Galà della Sardegna e Sagra del Grano 2026: eventi da non perdere

Due eventi straordinari animano l'estate 2026 in Sardegna e Sicilia, celebrando le tradizioni locali con musica, balli e sapori autentici.

L’estate 2026 si tinge dei colori vivaci delle tradizioni italiane con due eventi straordinari che celebrano la cultura popolare della Sardegna e della Sicilia. Tra musica, balli e sapori autentici, questi appuntamenti offrono un’esperienza unica per chi desidera immergersi nelle radici più profonde delle due regioni.

In Sardegna, il Galà della Sardegna a Porto Cervo promette una serata indimenticabile dedicata ai suoni e ai ritmi tradizionali dell’isola. Nel frattempo, in Sicilia, la Sagra del Grano a Pianello (Petralia Soprana) celebra il legame tra la terra e la comunità con laboratori, degustazioni e rievocazioni storiche.

Galà della Sardegna: una serata di musica e tradizione

Il Galà della Sardegna organizzato dal Consorzio Costa Smeralda, torna a Porto Cervo per una serata dedicata alla musica popolare dell’isola. Lunedì 27 luglio, a partire dalle ore 22:00 in Piazza Principe Karim Aga Khan IV, il pubblico potrà godere di uno spettacolo articolato in due parti, presentato dal celebre conduttore Giuliano Marongiu.

La prima parte dello spettacolo vedrà alternarsi quattro formazioni di spicco del panorama folclorico regionale. Ad aprire la serata sarà il Tenore “Su Cunsonu Santu Juanne” di Thiesi un quartetto vocale tra i più apprezzati in Sardegna. A seguire, i virtuosismi strumentali degli “Organeddas” di Giampaolo Piredda e Mauro Spiga che fondono le peculiarità dell’organetto e delle launeddas in un duo spettacolare.

Non mancheranno le voci suggestive del coro maschile “Sos Astores” di Golfo Aranci diretto da Giuseppe Orrù, e i balli tipici eseguiti per la prima volta sul palco della Costa Smeralda dal gruppo Minifolk della Pro Loco di Aggius.

Nella seconda parte della serata, il virtuoso Moses Concas già Premio Costa Smeralda, catturerà l’attenzione del pubblico con alcuni brani simbolo del suo repertorio, riadattati in chiave sperimentale. Concas, noto a livello internazionale per le sue partecipazioni a World’s Got Talent in America e Spagna, porterà sul palco di Porto Cervo la sua straordinaria capacità di fondere tradizione e innovazione.

Sagra del Grano 2026: un viaggio tra storia e sapori

Nel cuore delle Madonie, la frazione di Pianello (Petralia Soprana) ospita la XIII edizione della Sagra del Grano in programma sabato 1 e domenica 2 agosto 2026. Organizzata dal Circolo Ricreativo Culturale Sportivo Pianellese con la collaborazione dell’Amministrazione comunale, l’evento celebra le radici contadine della Sicilia attraverso momenti enogastronomici, rievocazioni storiche e intrattenimento musicale.

Sabato 1 agosto, il programma si apre con il laboratorio “Mani in pasta” un’esperienza formativa e conviviale dedicata all’arte della panificazione e della pasta fresca. Nel pomeriggio, alle ore 20:30, sarà possibile degustare le tipicità siciliane con panini farciti con panelle, milza e salsiccia. La serata prosegue con Tum Tum Tarantella un’esibizione di ritmi e danze della tradizione popolare, seguita da un dj set di Emme Iggi per i più giovani.

Domenica 2 agosto, il programma include una rievocazione storica della vita trascorsa nell’aia, con la rappresentazione de “a pisata” e “a spartenza”. Parteciperanno al gruppo Folk “U Rafo” e i Ragazzi in Folk Engium. Nel pomeriggio, alle ore 20:00, sarà possibile partecipare a un percorso del gusto dedicato ai prodotti derivanti dal grano. La serata si conclude con balli di liscio eseguiti dal duo Michele Gennaro e Cruciano Cicero.

Entrambi gli eventi offrono un’opportunità unica per immergersi nelle tradizioni locali, scoprendo la ricchezza culturale e gastronomica della Sardegna e della Sicilia.