Morte dello chef Andrea Bruzzechesse: il dramma alle Canarie e la sua vita tra cucina e passioni

Andrea Bruzzechesse, chef italiano di 59 anni, è morto a Las Palmas alle Canarie a causa di un malore. La sua collega lo ha trovato agonizzante in casa dopo giorni di assenza.

Il mondo della cucina italiana è in lutto per la scomparsa di Andrea Bruzzechesse, un chef di 59 anni originario di San Severino Marche, che ha perso la vita a Las Palmas, alle Canarie, a causa di un improvviso malore.

La notizia ha scosso la comunità locale e i colleghi di Bruzzechesse, che lo ricordano come un uomo allegro e sempre disponibile, appassionato di arti marziali e di motori in particolare delle Harley Davidson.

La scoperta e i soccorsi

Andrea Bruzzechesse lavorava come chef al ristorante Mammamia a Las Palmas. Quando i suoi colleghi non lo hanno visto arrivare al lavoro per diversi giorni, una di loro ha deciso di recarsi a casa sua per controllare. La collega ha trovato Bruzzechesse riverso a terra, ancora cosciente ma in condizioni critiche.

I soccorsi sono intervenuti immediatamente, stabilizzando lo chef e trasportandolo con un elisoccorso all’ospedale Santa Cruz de Tenerife. Purtroppo, gli organi di Bruzzechesse erano già troppo compromessi, e il suo cuore ha smesso di battere domenica 28 luglio 2026.

La vita di Andrea Bruzzechesse

Andrea Bruzzechesse aveva una carriera professionale lunga e internazionale. Prima di trasferirsi definitivamente a Las Palmas, aveva lavorato in vari locali della provincia e negli Stati Uniti. La sua corporatura robusta gli aveva anche permesso di lavorare come addetto alla sicurezza nei locali della costa.

Nel passato recente, Bruzzechesse aveva affrontato un problema di salute importante, superato grazie alle cure ricevute in Norvegia. Da lì, era ripartito alla volta delle Canarie, dove aveva trovato una nuova casa e un nuovo lavoro.

Le passioni e la famiglia

Chi lo ha conosciuto lo descrive come un uomo allegro e sempre disponibile, capace di entrare in sintonia con chiunque incontrasse. Le sue due grandi passioni erano le arti marziali e i motori con una predilezione particolare per le Harley Davidson.

Bruzzechesse non era sposato e non aveva figli. Il fratello Fabio, docente di chimica al Divini, la sorella Roberta e il nipote Marco sono attesi alle Canarie per sbrigare le pratiche necessarie al rientro della salma. Solo una volta concluse le formalità burocratiche sarà possibile fissare la data del funerale.

Il cordoglio della comunità

La notizia della morte di Andrea Bruzzechesse ha suscitato grande cordoglio nella comunità di San Severino Marche e tra i suoi colleghi alle Canarie. Molti lo ricordano come un uomo generoso e appassionato, sempre pronto a condividere la sua conoscenza e il suo amore per la cucina.

Il mondo della cucina italiana ha perso un talento e una persona speciale, e il suo ricordo rimarrà vivo nei cuori di chi lo ha conosciuto e apprezzato.