Ghirlanda di pane: ricetta natalizia, sfiziosa e invitante

Descrizione

La ghirlanda di pane è una deliziosa ricetta natalizia ideale da portare in tavola durante le feste come antipasto, aperitivo o sfizioso centrotavola commestibile. Si prepara in pochi minuti con soffici panini al latte a lievitazione istantanea, decorati in superficie con semi di sesamo, ed è una vera delizia per grandi e piccini.