Lo chef compie 50 anni il 19 novembre: ecco com'è la sua villetta a Milano e il percorso che lo ha portato dalle navi da crociera alla tv.

Il 19 novembre 2026 alessandro borghese compie 50 anni. Lo chef, volto noto della televisione italiana, ha lavorato in molte cucine e in molte città. Dal 2017 la sua base è Milano, dove vive con la moglie Wilma Oliverio, le due figlie e tre gatti in una villetta nel quartiere CityLife.

La casa di Milano: cucina al centro e giardino privato

La casa si sviluppa su più livelli e include un giardino privato circondato da piante, con un barbecue per i pranzi e le grigliate in famiglia. Negli ambienti convivono elementi moderni e arredi dal gusto vintage. La zona giorno ruota attorno a un open space luminoso con una grande libreria bianca, quadri, fotografie, un divano e un camino rosso.

La cucina occupa un ruolo centrale, come ci si aspetta in casa di uno chef. È collegata alla zona pranzo e ha un bancone in marmo scuro con sgabelli, mobili in legno e un tavolo circondato da sedie verdi. Una stanza è dedicata alle figlie: è un ambiente colorato, pieno di giocattoli e costruzioni.

Dalle navi da crociera alla televisione

Borghese nasce nel 1976 in California, a Sausalito, nella contea di Marin. È il primo figlio dell’attrice Barbara Bouchet e dell’imprenditore napoletano Luigi Borghese. Dopo il diploma all’American overseas school of Rome decide di imbarcarsi sulle navi da crociera, dove lavora per circa tre anni con l’obiettivo di diventare cuoco. Poi prosegue la formazione in cucine di Londra, San Francisco, Parigi e New York, prima di rientrare in Italia.

Il grande pubblico lo conosce soprattutto grazie alla televisione. Tra i programmi a cui partecipa ci sono Cortesie per gli ospiti, Junior MasterChef Italia e Kitchen Sound. Il format più noto è il programma Alessandro Borghese: 4 Ristoranti, in cui quattro ristoratori della stessa area si valutano a vicenda su menu, servizio, conto e location. Il voto finale di Borghese può modificare la classifica e decidere il vincitore. Conduce anche Alessandro Borghese Celebrity Chef, dove personaggi dello spettacolo si cimentano ai fornelli nei ristoranti dello chef a Milano e Venezia.

Il ristorante AB e il progetto ABKS Break Time

Nel 2017 apre a Milano il ristorante AB, Il lusso della semplicità. Nel 2022 arriva una seconda sede a Venezia, che viene poi selezionata dalla Guida Michelin. Borghese amplia le sue attività con ABKS Break Time, un bistrot all’interno di un centro sportivo a Milano che propone colazione, pranzo e uno spuntino dopo l’allenamento.