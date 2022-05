Il momento del dolce è il più atteso di ogni pasto: che sia durante una veloce pausa pranzo o durante una cena di gala, ad ogni modo chiunque non vede l’ora di gustarlo. E chi dice il contrario, mente.

I dolci da fine pasto sono la migliore soluzione per concludere il pranzo e la cena, soprattutto se si è in compagnia degli amici o della famiglia. Ma anche quando si è da soli, non è male!

Se cerchi delle idee golose per cedere a quella voglia irresistibile di dolce e prepararlo per la prossima occasione, sei nel posto giusto.

Scopri in questo articolo i 6 migliori dolci da fine pasto, semplici da preparare e adatti ad ogni palato.

1 – Tortino di cioccolato fondente

Un dolce assolutamente irresistibile, il tortino al cioccolato può essere preparato in casa in poche e semplici passaggi! Di solito viene presentato sul piatto accompagnato da un po’ di panna, ma c’è chi preferisce accentuare il contrasto caldo-freddo con una pallina di gelato al fiordilatte o alla vaniglia.

2 – Torta fredda allo Yogurt

Quale dolce più estivo della torta allo yogurt? Super gustosa, può essere preparata in tutta velocità, e regalerà al tuo palato una sensazione di freschezza senza pari. Un cremoso strato di yogurt e panna su una croccante base di biscotti, ed il gioco è fatto.

Per il topping ci si può sbizzarrire: dalla frutta di stagione, al cioccolato o ancora alla marmellata.

3 – Gelato in vaschetta o sul cono

Adatto soprattutto per il periodo in cui il caldo è all’ordine del giorno, il gelato in vaschetta o sul cono è il dolce più amato da grandi e piccini. Fresco e super gustoso, può essere servito sia al cucchiaio sia abbinato ad altre tipologie di dolci, o ancora sul cono.

Se non sai come fare il gelato in casa, ti farà bene sapere che i passaggi sono semplicissimi. Per il gelato alla frutta ad esempio, vi basterà la frutta tagliata a pezzi, lo yogurt e un qualche tipo di dolcificante, et voilà: potrai offrire ai tuoi ospiti un dolce completamente homemade!

4 – Creme Caramel

Se cerchi un dolce dalla consistenza morbida e delicata, il creme caramel è la scelta ideale. Si tratta di uno dei dolci al cucchiaio più golosi nel panorama dei dessert grazie alla presenza del caramello e all’estrema semplicità della preparazione.

La ricetta infatti prevede di cuocere il creme caramel, per poi raffreddarlo in frigorifero tutta la notte e aggiungere il giorno dopo il caramello.

5 – Tiramisù

Uno dei dolci più buoni e conosciuti al mondo, il tiramisù è a tutti gli effetti la perla della pasticceria italiana. Ormai le varianti di questo dolce proposte dagli chef sono veramente infinite: si va dalle fragole all’opzione al pistacchio. Ma il grande classico al caffè è ancora il più gettonato. La tradizione è salva!

6 – Crostata alla marmellata

Come concludere la lista dei dolci da fine pasto senza citare l’amatissima crostata alla marmellata? Benché la ricetta sia molto semplice, il vero segreto risiede nel saper fare la pasta frolla. Se non si indurisce dopo essere stata messa in forno, ma rimane morbida e friabile, allora la crostata sarà perfetta.

Sulla farcitura invece ci si può proprio sbizzarrire, scegliendo la marmellata chiara o scura a seconda dei gusti, oppure il cioccolato con una spolverata di granella di cocco per i più golosi!