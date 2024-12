Idee di ricette con i frutti rossi in piatti dolci e salati

Se c’è una categoria di frutta che spicca per la sua varietà, è quella comunemente conosciuta come frutti rossi. Tra more, datteri, amarene, fragole, mirtilli e ribes rossi (solo per citarne alcuni) c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Se c’è una categoria di frutta che spicca per la sua varietà, è quella comunemente conosciuta come frutti rossi. Parliamo, in realtà, di un elenco variegato di alimenti, accomunati dalla colorazione particolare: tra more, datteri, amarene, fragole, mirtilli e ribes rossi (solo per citarne alcuni) c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Si distinguono per il gusto caratteristico e l’uso versatile in cucina. Oggi vi proponiamo alcune ricette con i frutti rossi, perfette per realizzare tanti piatti dolci e salati prelibati, da portare in tavola nella quotidianità come nelle occasioni più speciali.

L’utilizzo dei frutti rossi nei piatti dolci

Sono davvero tante le preparazioni dolci che si possono creare con i frutti rossi, a cominciare dalla classica crostata con crema chantilly e fragole: perfetta in occasione di un compleanno o più in generale di una festa.

Che dire poi di una ciambella per la prima colazione, da farcire con mirtilli e ribes rossi? Il suo impasto soffice e l’aroma fresco della frutta daranno vita a un contrasto a cui sarà difficile resistere, mettendo d’accordo tutta la famiglia.

I frutti rossi sono poi l’ideale quando si tratta di realizzare una cheesecake, che potrete farcire in molteplici modi diversi, scegliendo tra amarene, fragole, pompelmo rosa, ecc. ecc.

Non mancano poi mousse che vedono questa categoria di frutta protagonista sia da sola che in abbinamento ad agrumi e/o cioccolato. Non sottovalutate infine l’uva rossa, protagonista indiscussa di molteplici dolci della tradizione: dalla schiacciata con l’uva, tipica della gastronomia fiorentina, passando per la torta bertolina, preparata nella città di Crema.

L’utilizzo dei frutti rossi nei piatti salati

I frutti rossi sono perfetti per preparare tantissime ricette salate, non soltanto dolci: li troviamo protagonisti soprattutto all’interno di antipasti, risotti, insalate e secondi di carne. Ecco alcune idee da sperimentare a casa:

Crostini con mele rosse, miele di castagno e Brie . Siete alla ricerca di un crostino diverso da servire come antipasto? Questo abbinamento semplice e audace insieme vi conquisterà al primo assaggio, soprattutto se lo accompagnate con delle ciotoline di noci pecan e dei frutti di cappero, oltre che un buon vino bianco fruttato: un Catarratto va benissimo.

. Siete alla ricerca di un crostino diverso da servire come antipasto? Questo abbinamento semplice e audace insieme vi conquisterà al primo assaggio, soprattutto se lo accompagnate con delle ciotoline di noci pecan e dei frutti di cappero, oltre che un buon vino bianco fruttato: un Catarratto va benissimo. Risotto con kiwi rosso e radice di zenzero . Il kiwi rosso è una varietà introdotta piuttosto recentemente. Per esaltare il suo sapore vi consigliamo di lavorarlo all’interno di un risotto a base di radice di zenzero e bergamotto, mantecando questi ingredienti con del burro e della panna. Una ricetta che vi lascerà senza parole.

. Il kiwi rosso è una varietà introdotta piuttosto recentemente. Per esaltare il suo sapore vi consigliamo di lavorarlo all’interno di un risotto a base di radice di zenzero e bergamotto, mantecando questi ingredienti con del burro e della panna. Una ricetta che vi lascerà senza parole. Insalata con datteri, arance e pistacchi. Un piatto veloce, fresco e delizioso, perfetto come contorno e persino antipasto. La varietà di arance da preferire è la Tarocco, mentre per i datteri consigliamo quelli di Medjoul; i pistacchi, infine, dovranno essere al naturale.

Concludiamo questa nostra panoramica di ricette salate con i frutti rossi con un secondo a base di carne. Si tratta nientemeno che del vitello alla melagrana e presenta una difficoltà media. Il frutto funge da accompagnamento alla salsa a base di yogurt naturale, sale e pepe. L’accostamento ideale per gli amanti del vino è un Syrah della Toscana o un Primitivo della Puglia, entrambi con sentori di melagrana.