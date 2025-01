La tradizione del bacalà alla vicentina

Il bacalà alla vicentina è un piatto che rappresenta non solo la cucina veneta, ma anche un vero e proprio simbolo di identità culturale. Questo stoccafisso, preparato secondo ricette tramandate di generazione in generazione, è al centro di un fervente culto gastronomico. Ogni anno, a Sandrigo, si svolge la Festa del Bacalà alla Vicentina, un evento che attira migliaia di appassionati pronti a celebrare la tradizione e a difendere la ricetta originale. La Venerabile Confraternita del Bacalà alla Vicentina, custode della ricetta tradizionale, si impegna a mantenere viva questa tradizione, promuovendo l’uso di ingredienti di alta qualità e metodi di preparazione autentici.

Varianti e reinterpretazioni del piatto

Nonostante la rigidità della ricetta classica, la creatività degli chef e delle trattorie locali ha dato vita a numerose varianti del bacalà alla vicentina. Durante la festa, è possibile assaporare piatti come i bigoli al bacalà, preparati con pasta fresca, o gli gnocchi al bacalà, che uniscono la tradizione veneta con ingredienti locali. Anche il risotto al bacalà, preparato con il Riso di Grumolo delle Abbadesse, presidio Slow Food, è un esempio di come la tradizione possa essere reinterpretata senza perdere la sua essenza. Ogni piatto racconta una storia, un legame con il territorio e una passione per la cucina.

La qualità degli ingredienti e la preparazione

Un aspetto fondamentale del bacalà alla vicentina è la qualità degli ingredienti. La Confraternita sottolinea l’importanza di utilizzare olio di oliva di alta qualità e di non rimescolare mai il bacalà durante la cottura, per preservare la sua consistenza e il suo sapore. La preparazione richiede tempo e attenzione, ma il risultato finale è un piatto ricco di sapori e tradizione. Ogni famiglia ha la sua versione, ma tutte condividono il rispetto per la ricetta originale e l’amore per la cucina. La preparazione del bacalà è un rituale che unisce le persone, creando un legame tra passato e presente.