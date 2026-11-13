Si rifiuta di mettere l’ananas sulla pizza, licenziato: esplode il caso

Chef italiano licenziato per aver difeso la pizza tradizionale: la storia di Tamburella, le dispute sul menu e il nuovo percorso professionale.

Davide Tamburella, chef originario della Sicilia, ha trascorso più di quattro anni al ristorante La Costa, situato nel quartiere Fortitude Valley di Brisbane. Il locale, che si presenta come una vera oasi della cucina italiana, ha improvvisamente rotto i rapporti con il capo cuoco a seguito di una richiesta poco comune: inserire l’ananas su una pizza preparata secondo una ricetta tradizionale.

Il conflitto sul menu di La Costa

Secondo le dichiarazioni di Tamburella, il problema dell’ananas non è stato l’unico a mettere alla prova il suo ruolo. Il titolare, Elliot Ingram, aveva infatti proposto di modificare la carbonara aggiungendo la panna, una variante che il cuoco considerava una violazione delle regole culinarie italiane. Per cercare un compromesso, Tamburella aveva introdotto nel menù una pasta con salsa Alfredo arricchita da pezzi di pollo, ma la tensione rimaneva palpabile. Quando, durante un evento privato da 15.000 dollari australiani, un cliente ha richiesto una pizza con prosciutto e ananas, Tamburella ha rifiutato di prepararla sulla base della ricetta tramandata dalla nonna.

Le soluzioni di compromesso proposte

Per contenere le divergenze, il ristorante aveva aggiunto una seconda tipologia di impasto, acquistata da fornitori esterni, sulla quale era possibile sperimentare condimenti più “esotici”, tra cui anche la salsa barbecue. Tuttavia, durante una masterclass di cucina italiana organizzata dal locale, alcuni amici del titolare avevano insistito per inserire l’ananas anche su quell’impasto alternativo. I collaboratori di Tamburella, presenti al suo posto a causa di un infortunio alla mano destra, avrebbero impedito la modifica, rinforzando la decisione dello chef di non violare i principi della tradizione culinaria.

Conseguenze del licenziamento e il nuovo percorso

La lettera di licenziamento, ricevuta subito dopo la masterclass, citava l’ananas come una delle cause, ma Tamburella l’ha interpretata come una scusa per una decisione già presa. La perdita del lavoro ha comportato anche la sospensione del visto lavorativo, mettendo a rischio la permanenza in Australia. La crisi ha favorito un periodo di depressione, durante il quale l’ex capo cuoco si è isolato dal mondo esterno. Un tentativo di ricorso alla Fair Work Commission è stato respinto perché presentato oltre i 21 giorni previsti dalla legge, lasciando il caso senza una valutazione sostanziale.

Il nuovo impiego e i valori condivisi

Dopo un periodo di ripresa personale, Tamburella ha accettato una proposta da un ristorante italiano nel quartiere West End di Brisbane, dove il rispetto per la cucina tradizionale è parte integrante della filosofia aziendale. Qui il suo ruolo di head chef gli consente di difendere le ricette della nonna senza compromessi, dimostrando che la fedeltà alla cultura gastronomica può trovare spazio anche in un mercato internazionale. Il caso rimane un esempio di come le divergenze culinarie possano trasformarsi in vere e proprie controversie lavorative, con ripercussioni sulla vita personale e professionale di chi vi è coinvolto.