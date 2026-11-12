Lo chef bergamasco Luca Adobati ha riportato la storica insegna di famiglia, Casa Romano, alla ribalta ottenendo la Stella Michelin; dietro il riconoscimento esperienze internazionali e una rete di produttori locali.

Il ristorante Casa Romano di Alzano Lombardo ha ottenuto la Stella Michelin, un risultato che testimonia la trasformazione di una storica insegna di famiglia in un progetto gastronomico contemporaneo. La notizia è stata annunciata durante la presentazione della 72esima edizione della Guida Michelin Italia, nel corso della cerimonia svoltasi a Piacenza il 12 novembre 2026.

Alla guida della cucina c’è lo chef bergamasco Luca Adobati, che ha scelto di tornare alle origini per rinnovare la proposta del locale di famiglia intitolato al nonno Romano. Il riconoscimento arriva a circa diciotto mesi dalla riapertura formale del ristorante e premia un equilibrio tra radici locali e contaminazioni internazionali.

Il percorso professionale di Luca Adobati e la nuova identità di Casa Romano

Classe 1994, Luca Adobati ha costruito la propria formazione tra realtà di alto profilo: un lungo periodo alla famiglia Cerea di Da Vittorio, esperienze al Noma di Copenaghen, presso la brigata di Yannick Alléno a Parigi e al Mirazur di Mentone, dove ha ricoperto ruoli di responsabilità. Questi passaggi hanno fornito a Luca competenze tecniche e una visione creativa che oggi si traducono in piatti con forte legame territoriale.

La riapertura del locale, formalizzata il 20 aprile 2025, ha segnato la transizione dalla tradizionale trattoria di famiglia a una proposta di alta cucina che mantiene saldi i riferimenti locali. Il progetto è portato avanti con il supporto della famiglia: in sala lavorano la sorella e la cugina, mentre in cucina la brigata è guidata dallo chef. L’approccio mette al centro la stagionalità e il rapporto con i produttori: Casa Romano collabora con oltre cinquanta realtà agricole e artigianali del territorio per garantire qualità e freschezza.

La proposta gastronomica e i piatti simbolo

Il menu del ristorante combina un’offerta alla carta essenziale con un percorso degustazione a sorpresa di sette portate che racconta la filosofia della cucina. Tra i piatti che rappresentano la firma dello chef figurano preparazioni che reinterpretano la tradizione con tecnica contemporanea: dal casoncello di mare con gambero rosso e bisque alla tartare di tonno con bagnacauda di lago, fino a tagliolini e creazioni ispirate alle esperienze francesi dello chef.

Cerimonia a Piacenza, altre novità della Guida e riconoscimenti collegati

La consegna delle nuove stelle è avvenuta al Teatro Municipale di Piacenza durante la presentazione della Guida Michelin Italia 2027. L’evento ha incluso un omaggio alla chef Nadia Santini e interventi istituzionali; durante la mattinata sono state annunciate sedici nuove stelle, che si aggiungono alle 341 già assegnate, portando nuova linfa alla ristorazione italiana.

Tra i premi collegati all’edizione, degni di nota sono il riconoscimento di una seconda Stella per il ristorante Al Gatto Verde di Modena guidato da Jessica Rosval, il premio Opening of The Year per un’apertura del 2026 e vari riconoscimenti dedicati a giovani chef, pasticceria e sala. La Guida ha inoltre introdotto la piattaforma editoriale Mindful Voices, che ha attribuito premi speciali a professionisti della scena gastronomica.

L’ingresso di Casa Romano nell’elenco dei ristoranti stellati porta la provincia di Bergamo a undici locale premiati, confermando l’importanza della provincia nel panorama gastronomico nazionale e contribuendo a valorizzare l’identità culinaria del territorio attraverso una proposta che unisce tradizione e innovazione.

Impatto locale e prospettive

Ottenere una Stella Michelin ha ricadute immediate non solo sull’immagine del ristorante, ma anche sull’indotto locale: turismo gastronomico, attenzione verso i produttori della filiera corta e visibilità per Alzano Lombardo e la Valle Seriana. Per Casa Romano il riconoscimento rappresenta l’avvio di una nuova fase in cui la famiglia e lo staff lavorano per consolidare la proposta mantenendo elevati standard di qualità.

Lo stile di cucina di Adobati, fondato su tecnica, rispetto degli ingredienti e relazioni con produttori, si traduce in un’offerta che mira a raccontare il territorio attraverso piatti contemporanei. La Stella Michelin conferma la bontà della scelta di tornare a casa e di investire in un progetto costruito intorno alle proprie radici e a una squadra giovane e affiatata.