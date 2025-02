Un sorso di storia a Londra

Nel cuore di Londra, il Salvatore’s Legacy si distingue come il cocktail più costoso d’Europa, con un prezzo che sfiora i 8.800 euro. Creato nel 2012 dal rinomato bartender Salvatore Calabrese, questo drink non è solo un mix di ingredienti, ma un vero e proprio viaggio nel tempo, grazie all’uso di liquori rari e storici. Servito al The Donovan Bar, il cocktail è diventato un simbolo del lusso e dell’esclusività nel mondo della mixology.

Ingredienti rari e preziosi

Il Salvatore’s Legacy è composto da bottiglie uniche, alcune delle quali risalgono a secoli fa. Tra gli ingredienti spiccano il Kümmel del 1770, il Clos de Griffier Cognac del 1788 e il Dubb Orange Curacao del 1860. Questi distillati non solo offrono un sapore ineguagliabile, ma raccontano anche storie di epoche passate, rendendo ogni sorso un’esperienza unica. Il tocco finale è dato da un po’ di Angostura risalente ai primi del ‘900, che completa questa miscela straordinaria.

La filosofia di Salvatore Calabrese

Salvatore Calabrese, conosciuto anche come “The Maestro”, non si limita a creare cocktail costosi; il suo obiettivo è offrire un’esperienza sensoriale completa. In un’intervista, ha dichiarato che il suo amore per il Cognac ha influenzato profondamente la sua visione della mixology. Per lui, ogni bottiglia è una narrazione, un pezzo di storia che merita di essere condiviso. Calabrese crede fermamente nel concetto di “liquid history”, dove i distillati, con il passare del tempo, mantengono la loro essenza e il loro valore.

Un’opzione per gli appassionati in Italia

Per coloro che desiderano assaporare un prodotto di Salvatore Calabrese senza recarsi a Londra, c’è Acqua Bianca, un liquore innovativo lanciato dal maestro. Questo liquore è stato progettato per essere coinvolgente sia al gusto che all’olfatto, grazie all’uso di Ambra Grigia, una sostanza naturale che arricchisce l’aroma del liquore. Realizzato dalla storica azienda olandese De Kuyper Royal Distillers, Acqua Bianca rappresenta un tentativo di rivoluzionare il mercato dei liquori, offrendo un’esperienza sensoriale unica e memorabile.