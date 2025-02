Origini e storia della polenta e osei

La polenta e osei è un dolce che rappresenta un vero e proprio simbolo della tradizione gastronomica di Bergamo. La sua origine risale al 1910, quando il pasticcere Alessio Amadeo, proprietario della storica Pasticceria Milanese, decise di reinterpretare un piatto tipico lombardo, la polenta con gli uccelletti arrosto. L’idea era quella di omaggiare la tradizione locale, trasformando un piatto rustico in una prelibatezza dolce. Da quel momento, la polenta e osei ha conquistato il cuore dei bergamaschi e dei turisti, diventando un must per chi visita la città.

Ingredienti e preparazione

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, la polenta e osei non contiene né polenta né uccelli veri. Si tratta di una tortina monoporzione realizzata con una base soffice di pan di Spagna, inzuppata con liquori aromatici come il rum o il Curaçao. Il cuore del dolce è composto da una crema al burro, cioccolato e nocciole, che conferisce una consistenza morbida e un sapore ricco. L’elemento distintivo è il rivestimento di marzapane giallo, che imita il colore della polenta, spolverato con zucchero a velo per ricreare l’effetto granuloso. Infine, sulla sommità del dolce vengono posizionati piccoli uccellini in cioccolato o marzapane, che richiamano visivamente gli osei della ricetta originale.

Un dolce da non perdere a Bergamo

Chi visita Bergamo non può lasciare la città senza aver assaggiato la polenta e osei. Le pasticcerie della Città Alta, come Balzer, Cavour, Nessi e Babilonia 1907, offrono diverse varianti di questo dolce iconico, dalla classica monoporzione a torte per più persone. Sebbene sia meno comune nella parte bassa della città, in Città Alta è ancora un must per i turisti e gli amanti della tradizione dolciaria bergamasca. Questo dolce inganna l’occhio ma conquista il palato, dimostrando che non bisogna mai giudicare un dolce dal nome. La polenta e osei è un perfetto souvenir gastronomico, un dolce che racconta una storia di tradizione e creatività, e un’esperienza da non perdere per chi visita Bergamo.