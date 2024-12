Scopri le dinamiche attuali e le prospettive future per gli agrumi in Arabia Saudita.

Introduzione al mercato degli agrumi in Arabia Saudita

Il mercato degli agrumi in Arabia Saudita sta vivendo un periodo di stabilità, con una buona disponibilità di frutta proveniente da diverse origini. Secondo le dichiarazioni di Kashif Shahzad, responsabile degli acquisti di Global Star, le tendenze attuali in termini di origini, quantità e prezzi sono in linea con le aspettative stagionali. Questo articolo esplorerà le dinamiche attuali del mercato e le previsioni per il futuro, con particolare attenzione alle varietà di agrumi più richieste.

Le varietà di agrumi e le loro origini

Attualmente, le arance Navel egiziane sono arrivate sul mercato saudita all’inizio di dicembre, inizialmente con prezzi elevati che sono poi diminuiti rapidamente. Le arance Valencia, invece, mostrano una stabilità dei prezzi grazie alla disponibilità proveniente dal Sudafrica. Tuttavia, l’Egitto sta registrando un volume ridotto di esportazioni in questa fase della stagione. Per quanto riguarda i mandarini, il mercato è soddisfacente per le varietà provenienti da Marocco e Spagna, ma si prevede che la situazione cambi con l’arrivo di grandi volumi di mandarini egiziani.

Previsioni per il 2025 e sfide del mercato

Kashif Shahzad ha condiviso le sue previsioni per il 2025, affermando che Global Star prevede di importare un volume totale di 7,5-8 milioni di cassette di frutta, di cui il 12-15% dall’Egitto. Per gli agrumi, l’importo stimato è di 2,5 milioni di cassette, con una percentuale significativa proveniente dall’Egitto. Tuttavia, il mercato mediorientale presenta delle sfide, in particolare per quanto riguarda le modalità di pagamento e la concorrenza tra esportatori egiziani, che può rendere il mercato instabile in termini di volumi e prezzi.

Conclusioni e prospettive future

In conclusione, il mercato degli agrumi in Arabia Saudita si presenta come un settore in crescita, con buone prospettive per il futuro. Le previsioni di importazione per il 2025 sono ottimistiche, ma è fondamentale che le condizioni di fornitura rimangano favorevoli. Le esperienze passate, come le perturbazioni nel Mar Rosso, hanno dimostrato l’importanza di una pianificazione adeguata e di fornitori affidabili. Con la giusta strategia, il mercato degli agrumi saudita potrebbe continuare a prosperare nei prossimi anni.