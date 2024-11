Origini del pollo alla parmigiana

Il pollo alla parmigiana, noto anche come chicken parmesan, è un piatto che affonda le radici nella cucina italoamericana, emerso nei primi decenni del Novecento. Questo piatto rappresenta un simbolo della ricca tradizione culinaria degli immigrati italiani, in particolare quelli provenienti dal Sud Italia, che sognavano di gustare carne, un ingrediente raro e pregiato nelle loro terre d’origine. La disponibilità di carne negli Stati Uniti ha permesso a queste comunità di creare piatti che riflettevano la loro cultura e le loro esperienze migratorie.

Ingredienti e preparazione

La preparazione del pollo alla parmigiana è un processo che richiede attenzione e cura. Gli ingredienti principali includono petti di pollo, farina, uova, pangrattato, salsa di pomodoro e mozzarella. Per iniziare, è fondamentale battere i petti di pollo fino a ottenere fette sottili, circa 5 mm di spessore. Successivamente, si preparano tre vassoi: uno con farina, uno con uova sbattute e uno con pangrattato mescolato a parmigiano grattugiato. Ogni fetta di pollo deve essere passata prima nella farina, poi nelle uova e infine nel pangrattato, per ottenere una crosta dorata e croccante.

La cottura e il servizio

Una volta impanate, le cotolette di pollo vengono fritte in olio caldo fino a doratura. Dopo la frittura, si adagiano in una teglia da forno, ricoperte con salsa di pomodoro e mozzarella. La cottura finale in forno permette alla mozzarella di sciogliersi e formare una crosticina dorata, rendendo il piatto irresistibile. Servito caldo, il pollo alla parmigiana è spesso accompagnato da contorni come pasta o insalata, rendendolo un pasto completo e soddisfacente.