I Samosa, piatto gioco indiano, si possono unire alle diverse culture gastronomiche e valorizzare la versatilità del Parmigiano Reggiano che esalta e dà sapore ai piatti di tutto il mondo! Ecco la ricetta dei Samosa con Parmigiano Reggiano.

India e Italia: ricetta dei Samosa con Parmigiano Reggiano

Per unire le due tradizioni gastronomiche tra India e Italia ci sono i Samosa, tipici fagotti indiani, fritti e farciti di verdura, ma col tocco del Parmigiano Reggiano. Ecco gli ingredienti e il procedimento dei Samosa col formaggio!

Ingredienti

150 g di farina; 50 g di Parmigiano Reggiano 36 mesi; 50 g di piselli lessati; 2 patate piccole (o una grande); 1 cucchiaio di olio di semi di girasole;

1 peperoncino fresco dolce; 1 cucchiaino di cumino; 1 cucchiaino di garam masala; 1/2 cucchiaino di peperoncino in polvere; 1/2 cucchiaino di curcuma.

1 mazzetto di coriandolo fresco; yogurt bianco; 1 spicchio d’aglio; olio di semi per friggere; acqua secondo necessità e Sale e pepe a piacere.

Procedimento

Mescolare la farina, il sale e l’olio di semi di girasole. Una volta amalgamati gli ingredienti aggiungere un po’ di acqua a temperatura ambiente e formare un impasto elastico, coprire con pellicola trasparente e metterla in frigo a riposare per circa un’ora.

Lessare, sbucciare e tagliare a tocchetti le patate. Soffriggere i piselli con un filo d’olio, cumino e curcuma e cuocere per 5 minuti. Unire il coriandolo, il peperoncino fresco tritato finemente, il garam masala e il peperoncino in polvere. Dopo qualche minuto aggiungere le patate, cuocere fino ad ammorbidire poi spegnere e lasciar raffreddare.

Quando il ripieno sarà freddo, aggiungere il Parmigiano Reggiano in pezzi molto piccoli. Togliere l’impasto dal frigorifero, dividerlo in sei pezzi e ricavare da ognuno un cerchio sottile. Dividere il cerchio a metà, inumidire la parte tagliata, piegare a metà e sigillare.

Formare un cono e riempirlo con il ripieno. Sigillare e ripetere per tutti i samosa. Scaldare l’olio per friggere in una padella profonda e friggere i samosa uno ad uno finché non saranno dorati e croccanti. Scolare e adagiare su carta assorbente. Servire con la salsa di yogurt, aglio e coriandolo tritati e guarnire con una spolverata di Parmigiano Reggiano grattugiato.