Kappa FuturFestival a Torino: musica, sei palchi e la nuova Taverna Futurista con chef stellati

Il Kappa FuturFestival torna a Torino al Parco Dora con la XIII edizione: oltre 130 artisti su sei palchi e la novità della Taverna Futurista, tre giorni di musica e cucina d'autore con protagonisti come Armin van Buuren, Peggy Gou, Four Tet, Skrillex e lo chef Enrico Crippa.

Il Kappa FuturFestival si prepara a trasformare il Parco Dora di Torino in un grande palcoscenico di musica elettronica e sperimentazione gastronomica. La manifestazione, alla sua XIII edizione presenta una line-up corposa composta da oltre 130 artisti e un’articolazione spaziale affidata a sei palchi distinti.

Accanto ai set più attesi, l’edizione introduce la Taverna Futurista un progetto di fine dining pensato per dialogare con la dimensione sonora del festival.

La proposta musicale e quella culinaria convivono in una cornice che mira a coniugare esperienza sociale, ricerca sonora e qualità gastronomica: un format che apre nuove possibilità per chi vive il festival come luogo di scoperta. Il pubblico potrà muoversi tra spazi che vanno dalla techno più intensa alla house sofisticata, fermandosi per soste gastronomiche dedicate anche alla cucina d’autore.

Programmazione, artisti principali e scenografie dei sei palchi

La tre giorni al Parco Dora mette in cartellone nomi di primo piano come Armin van BuurenPeggy GouFour TetSkrillexDiploSolomun e Charlotte De Witte. La curatela musicale copre un ampio spettro di sonorità: dal ritmo trance di grandi nomi alla ricerca underground di produttori emergenti. Gli spazi sono suddivisi in Futur Stage, Solar Stage, Voyager Stage, Kosmo Stage, Nova Stage e Lab Stage, ognuno con una propria identità sonora e scenografica pensata per offrire esperienze diverse e complementari.

Lineup e highlights

Tra i momenti attesi figurano set inediti e b2b (back to back) che rappresentano incontri peculiari tra estetiche differenti, come il B2B tra Four Tet e Skrillex o le performance estese di artisti come Solomun. La presenza di figure storiche come Lil Louis e di innovatori come Floating Points contribuisce a tracciare un quadro della musica elettronica che mette insieme radici e sperimentazione.

Taverna Futurista: tre giorni di cucina d’autore dentro il festival

La Taverna Futurista è stata concepita come uno spazio gastronomico in continua trasformazione: sei interpretazioni della cucina italiana si alterneranno durante i giorni della manifestazione per raccontare diverse culture culinarie del Paese. L’obiettivo è proporre momenti di convivialità e cucina di qualità all’interno di un contesto dinamico e sonoro.

Chef e format

Tra i protagonisti del progetto figurano chef di rilievo come Enrico Crippa affiancato da realtà gastronomiche e cuochi riconosciuti a livello internazionale. La proposta include anche elementi di street food e tradizioni regionali — nell’ottica di un’offerta che spazia dalla pizza alle specialità plant-based — e integra servizi dedicati al pubblico VIP con pop-up d’autore e gelato artigianale.

Date, struttura logistica e attenzione alla sostenibilità

Il festival si svolge al Parco Dora di Torino e si caratterizza per un’articolazione degli appuntamenti su più giornate. L’edizione porta con sé anche una forte componente di sostenibilità: iniziative di riciclo, transizione a materiali a minore impatto ambientale e progetti di coinvolgimento dei partecipanti sono elementi consolidati nell’organizzazione. Tra le misure in corso si segnala l’adozione progressiva di bottiglie in rPET e braccialetti in plastica riciclata, insieme a programmi attivi di raccolta differenziata e riciclo dei mozziconi.

La presenza di installazioni artistiche e progetti visivi completa l’offerta: opere luminose, visual mapping e performance curate da artisti internazionali arricchiscono i palchi, con lavori pensati per interagire con il pubblico e con le architetture post-industriali del parco.

Per chi cerca sia grandi nomi sia percorsi sonori di ricerca, la combinazione di sei palchi, oltre 130 artisti e la novità della Taverna Futurista rende questa edizione un appuntamento che unisce club culture, sperimentazione artistica e gastronomia di qualità nel cuore di Torino.