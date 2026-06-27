Mozzarella di Bufala Campana Dop a New York: dimostrazioni, degustazioni e masterclass

La Mozzarella di Bufala Campana Dop sbarca al Summer Fancy Food di New York con dimostrazioni di filatura, showcooking nello spazio Coldiretti, eventi Ice e una masterclass del Consorzio per raccontare qualità, controlli e il valore della filiera

La Mozzarella di Bufala Campana Dop approda a New York per raccontare alla platea americana non solo un prodotto gastronomico, ma l’insieme di pratiche, controlli e tradizioni che ne garantiscono l’autenticità. Dal 28 al 30 giugno il Consorzio di Tutela si presenta al Summer Fancy Food con un programma che mette al centro la filatura le degustazioni e momenti di approfondimento pensati per far vedere dal vivo la trasformazione della cagliata in mozzarella.

La partecipazione intende consolidare la presenza sul mercato statunitense, dove la Mozzarella di Bufala Campana Dop incide oggi per una quota stimata tra il 4% e il 7% delle esportazioni del prodotto, pur in un contesto segnato dalle incertezze legate ai dazi sul settore lattiero-caseario.

Programma dettagliato: dimostrazioni, showcooking e appuntamenti istituzionali

Le attività ufficiali iniziano il 28 giugno alle 15 con uno showcooking nello spazio di Coldiretti dedicato al rapporto tra pizza e mozzarella di bufala, un abbinamento che intende valorizzare la materia prima nel suo uso tradizionale. Alle 17 è previsto un intervento nello stand dell’Ice promosso dal Ministero dell’Agricoltura, con un corner espositivo per i formaggi Dop coordinato da AFIDOP. Nello stesso giorno il Consorzio organizza un fuori-salone presso la Columbus Citizens Foundation dove il pubblico potrà assistere all’esecuzione pratica della filatura e osservare le tecniche artigianali dei casari.

Masterclass e degustazioni del 29 giugno

Il 29 giugno alle 10:30 è in calendario una masterclass del Consorzio nello spazio Coldiretti, pensata per operatori e appassionati interessati a conoscere i dettagli del disciplinare e i criteri che regolano la Dop. Nel pomeriggio, dalle 14, sono previste ulteriori degustazioni per mettere a confronto profili sensoriali, consistenze e abbinamenti. La Mozzarella di Bufala Campana Dop sarà inoltre presente nello stand della Regione Campania e nella Lounge Italia Ice confermando il ruolo di ambasciatrice del Made in Italy.

Obiettivi commerciali e di promozione culturale del Consorzio

Il Consorzio di Tutela, guidato dal presidente Domenico Raimondo punta a far conoscere al consumatore statunitense non solo il sapore, ma l’intera filiera: dall’allevamento della bufala alle procedure di controllo che assicurano la tracciabilità e la conformità al marchio Dop. L’iniziativa mira a tradurre la centralità del prodotto in nuove opportunità di mercato, dialogando con operatori, distributori e stampa di settore presenti al Summer Fancy Food (stand 2925).

La strategia di promozione combina dimostrazioni pratiche, come i laboratori di filatura, con attività istituzionali e di degustazione: un approccio che mette in scena la conoscenza artigiana e i controlli rigidi previsti dal disciplinare, elementi chiave per tutelare l’origine e la qualità del prodotto.

Il valore della filiera e i numeri dell’export

Portare i gesti del casaro oltreoceano serve anche a comunicare il valore economico e identitario della filiera: la quota di export verso gli Stati Uniti, indicata tra il 4% e il 7% è un indicatore dell’interesse del mercato nordamericano, ma la crescita richiede continuità nelle attività promozionali e chiarezza normativa nell’ambito commerciale internazionale. Le dimostrazioni dal vivo si configurano quindi come uno strumento concreto per costruire fiducia e differenziazione rispetto ad altri prodotti lattiero-caseari.

Mostrare la trasformazione della cagliata in mozzarella significa anche restituire visibilità a competenze artigiane che si tramandano da generazioni, creando un ponte diretto tra produttori italiani e consumatori esteri interessati all’autenticità delle produzioni gastronomiche.

Luoghi e tempistiche dell’evento a New York

Il calendario ufficiale copre tre giorni di manifestazione, con appuntamenti concentrati il 28 e il 29 giugno ma attività di promozione distribuite fino al 30 giugno. Il Summer Fancy Food rappresenta la vetrina principale negli Stati Uniti per prodotti agroalimentari e offre al Consorzio l’opportunità di incontrare buyer, distributori e operatori HORECA. Lo stand del Consorzio e le iniziative collaterali, come il fuori-salone alla Columbus Citizens Foundation, sono pensate per massimizzare la visibilità e creare momenti di coinvolgimento diretto con il pubblico americano.

Partecipare a questa manifestazione significa