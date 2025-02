La passione per le verdure di stagione

Martino Tornaghi, conosciuto sui social come Tirmagno, ha conquistato il cuore di oltre un milione di follower grazie alla sua passione per la cucina vegetale. Nato nel 1999 e residente vicino a Monza, Martino ha fatto della sua passione un vero e proprio lavoro, dedicandosi a ricette che esaltano le verdure di stagione. La sua filosofia culinaria si basa sull’importanza di cucinare ingredienti freschi e di stagione, rispettando il loro naturale ciclo di maturazione.

Il nuovo libro: La mia cucina stagionale

Il suo ultimo libro, “La mia cucina stagionale”, pubblicato da Mondadori Electa, è un viaggio attraverso 256 pagine di ricette vegetariane che seguono il ritmo delle stagioni. Martino propone piatti come la caponata di finocchi su crema di ceci e il suo famoso hummus alla Tir, dimostrando come le verdure possano essere protagoniste indiscusse in cucina. Ogni ricetta è pensata per valorizzare i sapori naturali degli ingredienti, rendendo ogni piatto un’esperienza unica.

Ricette da provare: pasta e maritozzi salati

Tra le ricette più apprezzate, troviamo una pasta veloce da preparare con trofie, ceci, zafferano e pomodori secchi. Questo piatto, che si prepara in pochi minuti, è perfetto per chi cerca un pasto gustoso e nutriente. Martino consiglia di regolare la consistenza della crema di ceci con l’acqua di cottura della pasta, per ottenere un risultato cremoso e avvolgente.

Un’altra ricetta da non perdere è quella dei maritozzi salati, soffici brioche farcite con crema di caprino e ricotta, arricchite dalla dolcezza delle ciliegie e da una salsa di rucola. Questa combinazione di sapori offre un equilibrio perfetto, rendendo i maritozzi un antipasto originale e sfizioso.

La sostenibilità in cucina

Martino ha deciso di eliminare quasi completamente il consumo di carne, spinto da una crescente consapevolezza riguardo alla sostenibilità. La sua scelta non è solo una questione di salute, ma anche un modo per ridurre l’impatto ambientale della propria alimentazione. Attraverso il suo profilo social e il suo libro, Martino condivide non solo ricette, ma anche un messaggio di responsabilità verso il pianeta.

La cucina vegetale di Martino Tornaghi è un invito a esplorare nuovi sapori e a riscoprire la bellezza delle verdure di stagione. Con il suo approccio creativo e sostenibile, Martino dimostra che è possibile mangiare bene, rispettando l’ambiente e valorizzando gli ingredienti freschi e locali.