Un’estate incerta per i chioschi di Civitavecchia

Civitavecchia, una delle località balneari più amate del Lazio, si trova di fronte a una situazione preoccupante: l’assenza di chioschi sul lungomare potrebbe diventare una realtà se non si trovano soluzioni rapide ai problemi burocratici. Mario Benedetti, un operatore storico del settore, ha lanciato l’allerta, evidenziando come la situazione attuale possa compromettere l’intera stagione estiva.

Il nodo burocratico e i vincoli della Soprintendenza

Il fulcro della questione è il bando per i chioschi fissi, pubblicato dal Comune lo scorso anno, che si sta rivelando un boomerang per i concessionari. Le aree interessate, come viale Garibaldi e il lungomare, sono soggette a vincoli paesaggistici e monumentali imposti dalla Soprintendenza, rendendo difficile l’installazione delle strutture. I pareri negativi ricevuti da Benedetti e altri operatori hanno lasciato senza alternative immediate, creando un clima di incertezza.

Le conseguenze per gli operatori locali

La situazione è ulteriormente complicata per Benedetti, che ha investito tempo e risorse per adeguare il suo chiosco alle normative, solo per vedersi negare l’autorizzazione. “Ho sollecitato l’assessore al Commercio e il sindaco per una soluzione, ma ho ricevuto solo disinteresse”, ha dichiarato. La scadenza per l’installazione dei chioschi è fissata per il 1° aprile, ma l’iter burocratico richiede settimane, se non mesi, lasciando gli operatori in una situazione di stallo.

Un futuro incerto per Civitavecchia

La comunità locale è preoccupata per le ripercussioni economiche che l’assenza di chioschi potrebbe avere. Queste strutture non solo offrono servizi ai turisti, ma rappresentano anche un’importante fonte di lavoro per i giovani del posto. Resta da vedere se l’amministrazione comunale interverrà per trovare una soluzione o se Civitavecchia dovrà prepararsi a un’estate senza i suoi tradizionali chioschi sul mare. Oggi è previsto un sopralluogo congiunto tra Comune e Soprintendenza per valutare possibili alternative.