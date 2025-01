La passione per la cucina vegetale

Ilaria Busato, fondatrice de La Dispensa Vegana, ha trasformato la sua passione per la cucina vegetale in un progetto che coinvolge famiglie e bambini. Cresciuta in un ambiente dove la cucina era un momento di condivisione, Ilaria ha scoperto il mondo della cucina vegetale durante un soggiorno a Londra. Qui ha imparato a sperimentare con ingredienti nuovi e a creare piatti sani e gustosi. La sua esperienza personale l’ha portata a diventare vegana e a voler condividere questa scelta con gli altri, rendendo la cucina vegetale accessibile a tutti.

Coinvolgere i bambini in cucina

Uno dei principali obiettivi di Ilaria è quello di avvicinare i bambini a un’alimentazione vegetale. Secondo lei, è fondamentale avere pazienza e iniziare con ricette semplici e colorate. Le polpette di legumi, il polpettone vegetale e l’hummus sono solo alcune delle ricette che possono conquistare anche i palati più esigenti. Inoltre, giocare con i colori degli ortaggi può rendere i pasti più divertenti e stimolanti per i più piccoli. Ad esempio, il cavolo viola può essere utilizzato per un risotto colorato, mentre le carote possono diventare dei gustosi burger vegetali.

Organizzare una dispensa pratica

Nel suo secondo libro, VEG A CASA TUA, Ilaria offre una guida pratica per organizzare una dispensa vegetale. Partendo dagli ingredienti di base come cereali, legumi e verdure, il libro fornisce consigli su come scegliere e utilizzare questi alimenti in cucina. Le ricette sono suddivise per ingredienti, permettendo ai lettori di cucinare in base a ciò che hanno a disposizione. Questo approccio rende la cucina vegetale non solo più accessibile, ma anche più sostenibile, poiché incoraggia a utilizzare ingredienti freschi e di stagione.