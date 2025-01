Origini delle sgagliozze: un incontro di culture

Le sgagliozze sono un simbolo della tradizione culinaria di Bari, un piatto che racconta storie di migrazioni e fusioni culturali. Si narra che l’idea di questo delizioso street food sia nata da una signora che, dopo aver vissuto a Milano, decise di portare in Puglia una ricetta innovativa. La polenta, tipica della cucina lombarda, si trasforma qui in uno snack croccante e saporito, amato da tutti. La preparazione delle sgagliozze è semplice ma richiede attenzione, poiché la qualità degli ingredienti è fondamentale per ottenere un risultato perfetto.

Ingredienti e preparazione delle sgagliozze

Per preparare le sgagliozze, sono necessari solo due ingredienti: farina di mais e acqua. Questo mix, una volta cotto e raffreddato, viene tagliato a fettine sottili e fritto in olio di oliva. La frittura è un passaggio cruciale, poiché conferisce alle sgagliozze quella croccantezza irresistibile che le rende uniche. Servite nel cartoccio o su un elegante tagliere, le sgagliozze possono essere accompagnate da salumi, formaggi e olive, creando un perfetto antipasto o spuntino da strada.

Un viaggio tra tradizione e modernità

Le sgagliozze sono più di un semplice cibo di strada; rappresentano un legame profondo con la cultura pugliese. In molte friggitorie di Bari Vecchia, questo piatto è un must per chiunque voglia assaporare la vera essenza della cucina locale. La ricetta è stata tramandata di generazione in generazione, e oggi è possibile trovarla anche su piattaforme come YouTube, dove chef e appassionati condividono le loro varianti e segreti. Che si tratti di una passeggiata tra le vie di Bari o di una cena con amici, le sgagliozze sono sempre una scelta vincente.