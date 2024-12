Un sogno che inizia a Brescia

Era il 1994 quando due giovani bresciani, armati di passione e di una ricetta segreta, decisero di aprire la loro prima piadineria nel cuore di Brescia. Con un impastatrice e ingredienti freschi, il loro obiettivo era chiaro: far conoscere al mondo il sapore autentico della piadina. La semplicità e la bontà del prodotto attrassero subito i clienti, creando un legame che si è rafforzato nel tempo. Ogni morso rappresentava un passo verso il successo, un successo costruito con dedizione e amore per la tradizione gastronomica italiana.

La crescita e l’espansione

Nel corso degli anni, il piccolo locale di Brescia si trasformò in un franchising di successo. L’ingresso di un nuovo socio nel 2006 portò competenze manageriali che permisero all’azienda di espandersi oltre i confini regionali. L’apertura del primo locale in un centro commerciale segnò una svolta decisiva, con la piadina che iniziò a conquistare il Nord Italia e, successivamente, anche Roma. La Piadineria divenne un punto di riferimento per chi cercava un pasto semplice e gustoso, un simbolo della tradizione culinaria italiana.

Un marchio internazionale

Nel 2017, La Piadineria varcò i confini nazionali, approdando in Francia e portando con sé il calore e la bontà della piadina. Oggi, il marchio è supportato da un prestigioso fondo di investimento internazionale, CVC Capital Partners, che ha permesso di continuare a innovare e migliorare. Con l’apertura di nuovi ristoranti, come quello di Cagliari, La Piadineria si conferma un punto di riferimento per i cittadini e i turisti in cerca di un assaggio autentico dell’Italia. Ogni ristorante offre un menu variegato, con oltre 30 ricette dolci e salate, tutte preparate al momento e con ingredienti freschi.

Innovazione e tradizione

La Piadineria non si limita a proporre le ricette classiche, ma offre anche opzioni vegetariane e piadine in edizione limitata, come La Gran Polpetta. Inoltre, il nuovo ristorante di Cagliari è dotato delle più moderne tecnologie, come digital menuboard e self-checkout kiosk, per un’esperienza cliente ancora più fluida. Grazie all’APP La Piadineria, è possibile ordinare in anticipo, rendendo la pausa pranzo o lo spuntino un momento di piacere senza attese. La piadina, preparata con impasti semplici e farcita al momento, continua a rappresentare il cuore dell’offerta, un simbolo di convivialità e tradizione.

