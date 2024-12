Ingredienti per l’insalata russa

L’insalata russa è un antipasto che non può mancare sulle tavole durante le festività natalizie. Per prepararla, avrai bisogno di ingredienti freschi e di qualità. Ecco la lista degli ingredienti principali:

300 g di patate

200 g di carote

150 g di piselli

200 g di maionese

100 g di cetriolini sott’aceto

Sale e pepe q.b.

Un cucchiaio di aceto di vino bianco

Preparazione dell’insalata russa

La preparazione dell’insalata russa è semplice e richiede pochi passaggi. Inizia lessando le patate e le carote in acqua salata fino a quando non saranno tenere. Una volta cotte, scolale e lasciale raffreddare. Successivamente, taglia le patate e le carote a cubetti di dimensioni simili per garantire una consistenza uniforme.

In una ciotola capiente, unisci le patate, le carote e i piselli precedentemente lessati. Aggiungi i cetriolini tagliati a pezzetti e mescola delicatamente per non rompere gli ingredienti. A questo punto, incorpora la maionese, regolando la quantità in base ai tuoi gusti. Aggiusta di sale, pepe e un cucchiaio di aceto per dare un tocco di acidità al piatto.

Servire l’insalata russa

Una volta che l’insalata è ben amalgamata, trasferiscila in un piatto da portata e decorala a piacere. Puoi utilizzare delle foglie di insalata o delle fettine di uova sode per abbellire il piatto. L’insalata russa è perfetta se servita fredda, quindi ti consigliamo di riporla in frigorifero per almeno un’ora prima di servirla. Questo antipasto è ideale per accompagnare i piatti principali delle festività e sarà sicuramente apprezzato dai tuoi ospiti.