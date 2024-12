Origini e tradizione del pasticciotto leccese

Il pasticciotto leccese è un dolce che rappresenta la tradizione gastronomica del Salento, in particolare della città di Lecce. Questo dessert è composto da un guscio di pasta frolla friabile che racchiude una deliziosa crema pasticcera. Sebbene non si conosca con certezza la sua origine, il dolce è stato designato dal Comune di Lecce come simbolo della città, come evidenziato nell’elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali. La prima testimonianza scritta risale al 1707, quando furono registrati degli stampini in rame per la preparazione di questo dolce durante un inventario.

Ingredienti per il pasticciotto leccese senza strutto

Per preparare un pasticciotto leccese vegetariano, è fondamentale scegliere ingredienti di alta qualità. Ecco cosa ti serve:

500 g di farina 00

250 g di zucchero

200 g di burro (o margarina per una versione vegana)

2 uova

1 bustina di lievito per dolci

1 limone (scorza grattugiata)

500 ml di latte

4 tuorli d’uovo

40 g di amido di mais

1 bacca di vaniglia

Preparazione del pasticciotto leccese

Iniziamo con la preparazione della pasta frolla. In una ciotola, mescola la farina con il lievito e la scorza di limone. In un’altra ciotola, lavora il burro con lo zucchero fino a ottenere un composto cremoso. Aggiungi le uova e mescola bene. Unisci il composto di farina e impasta fino a ottenere una pasta liscia. Avvolgi la pasta nella pellicola trasparente e lasciala riposare in frigorifero per almeno 30 minuti.

Nel frattempo, prepara la crema pasticcera. In un pentolino, scalda il latte con la bacca di vaniglia. In una ciotola, sbatti i tuorli con lo zucchero e l’amido di mais. Quando il latte è caldo, versalo lentamente nel composto di uova, mescolando continuamente. Riporta il tutto sul fuoco e cuoci fino a quando la crema non si addensa. Lascia raffreddare.

Prendi la pasta frolla dal frigorifero e stendila su una superficie infarinata. Rivesti uno stampo per pasticciotti con la pasta, aggiungi la crema pasticcera e copri con un altro strato di pasta. Cuoci in forno preriscaldato a 180°C per circa 30-35 minuti, fino a doratura. Servi il pasticciotto caldo o a temperatura ambiente, accompagnato da un buon caffè.