Scopri come Niko Romito trasforma la panificazione in un'esperienza gastronomica unica

Un viaggio nella panificazione di Niko Romito

Niko Romito, chef pluristellato, ha dedicato la sua carriera a esplorare e innovare nel campo della panificazione e della pasticceria. Il suo ristorante, Reale, situato a Castel di Sangro, è il fulcro di un progetto che unisce tradizione e modernità, dove ogni lievitato è il risultato di un’attenta ricerca e sperimentazione. Qui, in un ex monastero del XVI secolo, Romito e la sorella Cristiana hanno creato un ambiente che non solo accoglie i clienti, ma forma anche nuovi talenti attraverso un’accademia professionale di cucina.

Il laboratorio di Castel di Sangro

Il laboratorio di Niko Romito, aperto circa dieci anni fa, è dedicato alla produzione di lievitati e dolci. Con un’area di 350 mq, il laboratorio è un esempio di come l’artigianalità possa convivere con l’innovazione. Qui, vengono realizzati prodotti come biscotti salati, plumcake e panettoni, tutti caratterizzati da un approccio manuale e da ingredienti biologici di alta qualità. La ricerca costante su tecniche di produzione e conservazione ha portato alla creazione di lievitati unici, come il Pandolce, disponibile tutto l’anno e realizzato con grassi vegetali e mandorle.

Un impegno per la sostenibilità e la salute

Oltre alla qualità dei suoi prodotti, Niko Romito si distingue per il suo impegno sociale. Il pandoro, uno dei suoi lievitati più celebri, è prodotto in edizione limitata per sostenere la Fondazione Umberto Veronesi, contribuendo alla ricerca scientifica in oncologia pediatrica. Ogni pandoro è confezionato in eleganti shopper di seta e broccato, arricchito da un ciondolo simbolico, e rappresenta un connubio tra gastronomia e solidarietà. La selezione delle materie prime, come farine biologiche e burro fresco, è fondamentale per garantire la qualità e il sapore dei suoi lievitati, rendendoli non solo deliziosi, ma anche sostenibili.

Innovazione e tradizione nella cucina di Niko Romito

La filosofia di Niko Romito si basa sull’idea che ogni piatto debba essere un’esperienza sensoriale e un’opportunità di riflessione. La sua ricerca incessante di ingredienti e sapori si traduce in creazioni che non solo soddisfano il palato, ma stimolano anche la mente. I suoi lievitati, come il panettone e il pandoro, sono il risultato di lunghe lievitazioni e fermentazioni, che conferiscono loro una sofficità e una scioglievolezza uniche. La passione di Romito per la panificazione è evidente in ogni morso, rendendo ogni prodotto un’opera d’arte gastronomica.