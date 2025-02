Un nuovo capitolo per Lo Spizzicotto

Lo Spizzicotto, un piccolo gioiello gastronomico situato in via Angelo Angeli a Udine, ha riaperto le sue porte grazie a Nikola Boskovic, un giovane di 30 anni che ha raccolto l’eredità della storica titolare Angela. Questo locale, noto per le sue focacce e panzerotti, è molto amato dagli studenti e dai residenti della zona. La chiusura temporanea del locale aveva suscitato preoccupazione tra i clienti abituali, ma ora Nikola è pronto a riportare in vita i sapori che hanno reso famoso Lo Spizzicotto.

Le ricette di Angela e l’influenza serba

Nikola ha avuto il privilegio di apprendere direttamente da Angela, che gli ha trasmesso non solo le sue ricette, ma anche i segreti per preparare piatti deliziosi. “Ho lavorato qui per tre settimane prima della chiusura e ho imparato a fare le focacce e i panzerotti proprio come li faceva lei”, racconta il giovane. La sua intenzione è quella di mantenere viva la tradizione culinaria del locale, offrendo ai clienti i piatti che hanno reso Lo Spizzicotto un punto di riferimento gastronomico.

Oltre a preservare le ricette storiche, Nikola ha deciso di arricchire il menù con piatti della sua tradizione serba. “Ho aggiunto una piadina home made con hamburger di carne mista, ispirata alla pljeskavica, una specialità dei Balcani”, spiega. Questo piatto, servito con salse e verdure fresche, rappresenta un connubio perfetto tra le sue radici e la cultura culinaria italiana.

Un locale in continua evoluzione

La riapertura di Lo Spizzicotto ha già attirato l’attenzione di molti clienti, che tornano per gustare le specialità del locale. Nikola ha anche ampliato l’orario di apertura, rendendo il locale accessibile tutti i giorni, tranne la domenica, dalle 10 alle 15 e dalle 18 alle 21. Questo cambiamento è stato accolto con entusiasmo dai clienti, che possono ora godere delle delizie di Lo Spizzicotto in orari più flessibili.

In un breve lasso di tempo, Nikola ha dimostrato di avere una visione chiara per il futuro del locale, combinando tradizione e innovazione. Con la sua passione per la cucina e il desiderio di mantenere viva la memoria di Angela, Lo Spizzicotto è destinato a rimanere un punto di riferimento gastronomico a Udine, continuando a deliziare i palati di chi cerca sapori autentici e piatti preparati con amore.