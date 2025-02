Un viaggio tra i dolci italiani

Ida Di Filippo e Tommaso Foglia, due volti noti della televisione italiana, si preparano a intraprendere un emozionante tour gastronomico dedicato ai dolci. Con il programma “Pazzi di dolci”, in onda su Food Network, i due protagonisti esploreranno le tradizioni dolciarie del nostro paese, visitando pasticcerie storiche e scoprendo le ricette più amate dalle famiglie italiane. Questo viaggio non sarà solo un’opportunità per assaporare prelibatezze, ma anche un modo per riscoprire la cultura e le storie che si celano dietro ogni dolce.

La strana coppia della pasticceria

Tommaso Foglia, noto per il suo ruolo di giudice a Bake Off Italia, e Ida Di Filippo, famosa per il suo lavoro in Casa a Prima Vista, formano una coppia affiatata e complementare. Tommaso, con la sua esperienza di pastry chef, porterà la sua passione per la pasticceria, mentre Ida, con il suo spirito vivace e la sua golosità, aggiungerà un tocco di divertimento al programma. Insieme, visiteranno diverse città italiane, dove saranno accolti da appassionati di dolci che condivideranno le loro ricette e i loro luoghi del cuore.

Le tappe del tour gastronomico

Ogni episodio di “Pazzi di dolci” presenterà una nuova località, con la possibilità di scoprire dolci tipici e specialità regionali. Le tappe saranno suggerite da amici e familiari, veri intenditori di dolci, che inviteranno Ida e Tommaso a gustare le delizie delle loro città. Dalla pasticceria storica al tavolo di casa, ogni morso sarà un viaggio nei sapori della tradizione italiana. I telespettatori potranno così immergersi in un mondo di dolcezza, scoprendo non solo i dolci, ma anche le storie e le tradizioni che li accompagnano.

Un’esperienza indimenticabile

Il programma promette di essere un’esperienza indimenticabile per tutti gli amanti dei dolci. Ogni puntata sarà un’occasione per esplorare la ricchezza della pasticceria italiana, con ricette che spaziano dai classici intramontabili a creazioni innovative. Con la loro energia contagiosa e la loro passione per il cibo, Ida e Tommaso sapranno coinvolgere il pubblico, rendendo ogni episodio un appuntamento imperdibile per chi ama la dolcezza e la tradizione.