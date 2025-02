Un viaggio nel tempo tra ricordi e sapori

La storia della zucca fritta è un racconto che affonda le radici nella tradizione culinaria delle campagne emiliane. Più di quarant’anni fa, i nonni di Elena Malavasi, proprietaria dell’azienda agricola La Rangona, preparavano con amore delle sfoglie di zucca croccanti, un vero e proprio comfort food per i nipoti. Oggi, Elena ha deciso di riportare in vita quel sapore unico, trasformando un ricordo d’infanzia in un prodotto innovativo e condivisibile.

La coltivazione della zucca violina

Situata tra Ferrara e Mantova, l’azienda di Elena si estende su dieci ettari dedicati alla coltivazione della zucca violina, una varietà particolarmente adatta per la preparazione di piatti tipici come i cappellacci ferraresi. La scelta di utilizzare questa zucca per creare le patatine è stata naturale, data la sua dolcezza e versatilità. Elena ha investito tempo e risorse per sviluppare un laboratorio dove ha potuto sperimentare diverse tecniche di preparazione, affrontando sfide come l’umidità e la conservazione del colore.

Un prodotto innovativo e versatile

Dopo tre anni di prove, Elena ha finalmente trovato la ricetta perfetta per le sue patatine di zucca. Ogni fetta viene lavata, affettata sottilissima e disidratata, per poi essere fritta in olio di girasole a alta temperatura. Il risultato è un prodotto leggermente salato, croccante e dal sapore autentico, che riesce a mantenere la fragranza per oltre due mesi grazie a sacchetti trasparenti. Oggi, l’azienda produce circa 60 mila sacchetti all’anno, disponibili in tre varianti: al sale marino, alle erbe e al tartufo.

Un futuro ricco di sogni e progetti

Elena è entusiasta del suo lavoro e del legame che ha creato con la tradizione familiare. Le patatine di zucca non sono solo uno snack, ma possono anche essere utilizzate per arricchire piatti come risotti o sformati. Con un occhio sempre rivolto al futuro, Elena sogna di vedere le sue creazioni servite in ristoranti lontani da casa, portando un pezzo della sua infanzia in tavole di tutto il mondo. La sua storia è un esempio di come la passione e la tradizione possano incontrarsi per dare vita a prodotti innovativi e di qualità.