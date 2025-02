Ingredienti per girelle salate

Le girelle salate di pasta sfoglia sono un antipasto ideale per ogni occasione. Per prepararle, avrai bisogno di pochi ingredienti semplici:

1 rotolo di pasta sfoglia

100 g di prosciutto cotto

150 g di formaggio (tipo mozzarella o fontina)

50 g di olive nere denocciolate

10 pomodorini

1 tuorlo d’uovo (per spennellare)

Sale e pepe q.b.

Semi di sesamo o papavero (facoltativi)

Preparazione delle girelle salate

La preparazione delle girelle salate è estremamente semplice e veloce. Inizia preriscaldando il forno a 200°C. Stendi il rotolo di pasta sfoglia su una superficie piana e, con un mattarello, appiattiscilo leggermente. Distribuisci uniformemente il prosciutto cotto, il formaggio tagliato a fette, le olive e i pomodorini tagliati a metà sulla superficie della pasta.

Una volta farcita, arrotola la pasta su se stessa, formando un cilindro. Sigilla bene i bordi per evitare che il ripieno fuoriesca durante la cottura. Taglia il rotolo in fette di circa 2 cm di spessore e disponile su una teglia rivestita di carta da forno. Spennella la superficie delle girelle con il tuorlo d’uovo e, se desideri, cospargi con semi di sesamo o papavero per un tocco croccante.

Servire e gustare le girelle salate

Cuoci le girelle in forno per circa 15-20 minuti, o fino a quando non saranno dorate e croccanti. Una volta pronte, puoi servirle calde o a temperatura ambiente, a seconda delle tue preferenze. Queste girelle sono perfette per un aperitivo, un buffet o anche come stuzzichino durante una serata tra amici.

Inoltre, la ricetta è altamente personalizzabile: puoi sostituire il prosciutto con altri salumi, aggiungere verdure grigliate o utilizzare formaggi più saporiti per variare il gusto. Le girelle salate di pasta sfoglia sono un’ottima soluzione per chi cerca un antipasto veloce e gustoso, capace di soddisfare tutti i palati.