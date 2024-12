Analisi della situazione attuale e delle prospettive future per le pere biologiche in Spagna.

La situazione attuale del mercato delle pere in Spagna

La campagna di commercializzazione delle pere spagnole sta attraversando un periodo di stagnazione, con speranze di ripresa che si concentrano dopo le festività natalizie. Secondo Eduard Reixachs, direttore dell’azienda catalana Fruit Nature, la stagione delle pere biologiche non ha subito un calo significativo della produzione, mantenendo circa l’80% della produzione standard. Questo è un dato positivo, considerando le difficoltà che il settore sta affrontando.

Nuove varietà di pere: opportunità e sfide

Tra le varietà di pere, la Limonera ha avuto un buon anno, mentre la Eliot sta guadagnando attenzione. Reixachs sottolinea che la Eliot combina le caratteristiche delle pere invernali e estive, risultando persino superiore alla ben nota Conference. Tuttavia, l’introduzione di nuove varietà sul mercato rimane una sfida. La storia della pera Conference, che ha impiegato anni per affermarsi, è un esempio di come la pazienza e la perseveranza possano portare al successo.

La domanda di pere durante le festività

Durante il periodo natalizio, la domanda di pere tende a rallentare a causa della concorrenza con altri frutti più esotici. Reixachs spera che, come negli anni precedenti, la stagione delle pere possa riprendere vigore dopo le festività. La Fruit Nature si sta concentrando sempre di più sulla produzione di pere biologiche, mentre la manodopera diventa sempre più costosa e difficile da reperire. Questo ha portato l’azienda a considerare coltivazioni alternative, come i mandorleti, che possono essere meccanizzati.

Il mercato spagnolo e le opportunità europee

Nonostante le difficoltà nel mercato spagnolo, Fruit Nature ha trovato opportunità di vendita nei mercati europei. Reixachs sottolinea l’importanza di promuovere il valore del cibo biologico tra i consumatori spagnoli, evidenziando che la qualità della frutta non si misura solo dall’aspetto esteriore, ma anche dai metodi di coltivazione e dai benefici per la salute. La strada da percorrere è ancora lunga, ma l’impegno per migliorare la percezione del biologico è fondamentale per il futuro del settore.