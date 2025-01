Il mercato di Campagna Amica a Cremona offre prodotti freschi e salutari per un gennaio in salute.

Un nuovo inizio al mercato di Campagna Amica

Il 14 gennaio segna l’inizio di un nuovo anno per il mercato di Campagna Amica a Cremona, un evento atteso da molti cittadini. Situato presso il portico del Consorzio Agrario in via Monteverdi, il mercato sarà aperto dalle ore 8 alle 12, dove i gazebo gialli degli agricoltori di Coldiretti accoglieranno i visitatori con una vasta gamma di prodotti freschi e locali. Frutta e verdura di stagione, pane e prodotti da forno, salumi e formaggi tipici, miele e confetture, vino dai colli dell’Oltrepò pavese, e dolci contadini saranno solo alcune delle delizie disponibili.

La qualità dei prodotti a km zero

“Siamo felici di iniziare un nuovo anno d’incontro con i cittadini cremonesi, sempre nel segno della bontà e tipicità dei nostri cibi”, affermano con entusiasmo gli agricoltori di Coldiretti-Campagna Amica. La qualità dei prodotti è garantita, con un focus sulla stagionalità e sull’origine certa. Gennaio, pur essendo un mese spesso associato a malanni e raffreddori, offre una varietà di alimenti che possono rafforzare le difese immunitarie e contribuire al benessere generale.

I superfood di gennaio

Tra i protagonisti della spesa di gennaio ci sono i cavoli, broccoli e cavolfiori, noti fin dall’antichità per le loro proprietà benefiche. Questi ortaggi sono ricchi di calcio, zolfo, fosforo, rame e iodio, rendendoli veri e propri toccasana per l’organismo. Le loro proprietà anti-età, grazie alla presenza di vitamina A, e le vitamine del gruppo B che favoriscono il metabolismo dei glucidi, li rendono un alimento ideale per chi desidera mantenersi in forma. Per preservare al meglio i nutrienti, è consigliabile consumarli crudi.

Verdure di stagione e ricette salutari

Non mancano le verdure di stagione come i porri, che, con il loro gusto dolce e delicato, sono perfetti sia per insalate che per stufati di carne. Questi ortaggi sono una fonte importante di vitamina C, ferro e fibre, e sono poveri di grassi. Utilizzati come ingrediente principale in zuppe gustose, i porri possono aiutare a mantenere il peso forma, regalando benessere e soddisfazione al palato. Gli agricoltori di Coldiretti-Campagna Amica sono pronti a condividere ricette e consigli su come valorizzare al meglio questi prodotti in cucina.

Appuntamenti futuri con Campagna Amica

Il mercato di Campagna Amica non si limita al solo 14 gennaio. Altri appuntamenti sono previsti nel mese, come il mercato contadino a Crema il 19 gennaio e i mercati settimanali a Pizzighettone e Casalmaggiore. Inoltre, il 26 gennaio e il 9 febbraio, Campagna Amica tornerà in piazza Stradivari a Cremona, inaugurando un nuovo anno di eventi nel cuore della città. Questi mercati rappresentano un’opportunità imperdibile per scoprire e gustare i sapori autentici del nostro territorio.