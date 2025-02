Un locale che ha fatto la storia di Trieste

Nel cuore di Trieste, il ristorante Pepi rappresenta un simbolo della tradizione culinaria italiana. Fondato nel 1897 da Pepi Klajnsic, noto come “Pepi S’ciavo”, questo locale ha attraversato oltre un secolo di storia, mantenendo intatta la sua essenza. La sua fama è legata non solo alla qualità del cibo, ma anche all’atmosfera accogliente che ha sempre caratterizzato il ristorante, rendendolo un punto di riferimento per triestini e turisti.

I piatti simbolo di Pepi

Uno dei piatti più celebri di Pepi è senza dubbio il bollito, conosciuto localmente come “caldaia”. Questo piatto tradizionale è preparato con diverse parti del maiale, tra cui cotechino, carré e zampone, cucinati in un grande pentolone. La ricetta è un perfetto esempio della cucina triestina, che unisce influenze locali e austro-ungariche. Servito con senape e kren, il bollito è un must per chi visita il ristorante, un’esperienza che permette di assaporare la vera essenza della gastronomia triestina.

Un viaggio attraverso le generazioni

La storia di Pepi è segnata da cambiamenti e adattamenti. Dopo la Prima guerra mondiale, il locale passò sotto la gestione di Paolo Tomazic, che collaborò con il cugino Pepi e il cognato Giusto Colja. La morte di Pepi nel 1944, durante un bombardamento, segnò un momento cruciale per il ristorante, che continuò a essere gestito dalla famiglia Colja. Negli anni, Pepi ha mantenuto la sua identità, diventando un luogo di incontro per persone di ogni estrazione sociale, da lavoratori a nobili, fino a celebrità contemporanee.

Un’esperienza culinaria unica

Oggi, Pepi non è solo un ristorante, ma un vero e proprio buffet della tradizione, dove si può gustare un pasto veloce in un ambiente informale. La sua capacità di attrarre clienti di ogni tipo è testimoniata dalla presenza di personaggi illustri, che hanno scelto questo locale per assaporare i piatti tipici triestini. La combinazione di storia, cultura e gastronomia rende Pepi un luogo imperdibile per chi visita Trieste.