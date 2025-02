Scopri come Ferrari premia i suoi manager e dipendenti in un anno di successi.

Il successo finanziario di Ferrari nel 2024

Il 2024 si è rivelato un anno eccezionale per Ferrari, non solo per i risultati sportivi ma anche per quelli finanziari. La casa automobilistica di Maranello ha registrato performance straordinarie, che hanno portato a un incremento significativo dei profitti. Questo successo ha permesso all’azienda di distribuire premi straordinari ai propri dipendenti, un gesto che sottolinea l’importanza del lavoro di squadra e della dedizione di ogni singolo membro del personale. Ogni lavoratore ha ricevuto un bonus di 14.000 euro, un riconoscimento tangibile per l’impegno profuso nel corso dell’anno.

Stipendi da record per i dirigenti

Tra i manager di spicco, John Elkann, presidente e direttore esecutivo di Ferrari, ha visto il suo stipendio base fissato a 1,5 milioni di euro. Tuttavia, a questa cifra si aggiungono anche i piani di incentivi, che comprendono una parte variabile di 3.097.500 euro riferita al piano di incentivi a breve termine e ulteriori 3.123.629 euro per gli incentivi a lungo termine. Questi numeri non solo riflettono il successo dell’azienda, ma anche la strategia di Ferrari di attrarre e mantenere talenti di alto livello nel competitivo settore automobilistico.

Preparazione per la nuova stagione di Formula 1

Con l’inizio della nuova stagione di Formula 1 previsto per il 16 marzo, Ferrari sta intensificando i preparativi per affrontare le sfide che la attendono. L’ingresso ufficiale di Lewis Hamilton nella competizione rappresenta un ulteriore stimolo per la squadra, che punta a tornare ai vertici del campionato. La Ferrari non è solo un marchio automobilistico, ma un simbolo di eccellenza e innovazione, e il suo impegno per la qualità si riflette non solo nei prodotti, ma anche nella valorizzazione dei propri dipendenti. La strategia di incentivazione adottata dall’azienda è un chiaro segnale della volontà di premiare il talento e l’impegno, creando un ambiente di lavoro stimolante e motivante.