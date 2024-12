Un viaggio nei sapori della tradizione napoletana

La cucina napoletana è un patrimonio culturale ricco di storia e sapori autentici. Presso il ristorante Farinati, il maestro pizzaiolo Renato Ruggiero e il suo team propongono un menù che celebra le ricette tradizionali, reinterpretandole con ingredienti di alta qualità e una forte attenzione alla stagionalità. Tra le specialità, spiccano la pizza di scarole e la pizza “ruoto parmigiana”, piatti che evocano ricordi di famiglia e tradizioni culinarie tramandate nel tempo.

Ingredienti di qualità e attenzione alla provenienza

Ruggiero, insieme ai suoi collaboratori, tra cui i pizzaioli Giuseppe Zincone e Pasquale Sorrentino, si impegna a utilizzare solo ingredienti a denominazione di origine. “Operiamo una selezione rigorosa dall’olio alle farine, dal pomodoro ai latticini”, afferma Ruggiero, sottolineando l’importanza di valorizzare i piccoli produttori locali. Questa filosofia si riflette nel menù, che offre piatti come la pizza “domeniche napoletane”, arricchita da provola affumicata e stracotto di genovese, e la pizza “4 latti”, un’esplosione di sapori con formaggi selezionati e marmellata di pere fatta in casa.

Un menù per tutte le occasioni

Farinati non è solo un ristorante per gli amanti della pizza, ma offre anche un menù variegato per soddisfare ogni palato. Durante le festività natalizie, il ristorante propone un menù “Special Christmas” che include pizze e fritti senza glutine, preparati in un forno dedicato, oltre a piatti vegetariani. Questa attenzione alla diversità delle esigenze alimentari dimostra l’impegno di Farinati nel rendere la cucina napoletana accessibile a tutti.

Un ambiente che celebra la cultura napoletana

Il ristorante Farinati non è solo un luogo dove gustare piatti deliziosi, ma anche un ambiente che celebra la cultura napoletana. Gli interni sono decorati con elementi che richiamano la tradizione, come le carte da gioco giganti appese alle pareti, creando un’atmosfera accogliente e familiare. Questo connubio tra gastronomia e cultura rende ogni visita a Farinati un’esperienza unica e memorabile.