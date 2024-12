Scopri come preparare un antipasto di pesce raffinato e gustoso per il tuo menù di Natale.

Ingredienti e preparazione

Per preparare i filetti di salmone e ricciola marinati, avrai bisogno di pochi ingredienti freschi e di qualità. Questa ricetta è ideale per chi desidera sorprendere gli ospiti con un antipasto raffinato e dal sapore unico. Gli ingredienti principali sono:

Filetti di salmone

Filetti di ricciola

Succo di melagrana

Aceto di lamponi

Sale e pepe di Sichuan

Olio extravergine d’oliva

Insalata riccia e aneto per guarnire

La preparazione è semplice, ma richiede un po’ di tempo per la marinatura. Inizia disponendo i filetti di pesce in una pirofila e aggiungi un rametto di timo. Bagnali con 100 g di succo di melagrana e con l’aceto di lamponi, quindi salali e insaporiscili con un cucchiaino di grani di pepe di Sichuan pestati. Copri con pellicola trasparente e lascia marinare in frigorifero per almeno 3 ore.

La marinatura: un passaggio fondamentale

La marinatura è un passaggio cruciale per esaltare i sapori del pesce. Durante questo processo, il salmone e la ricciola assorbono i sapori del succo di melagrana e dell’aceto di lamponi, rendendoli teneri e aromatici. Dopo il tempo di marinatura, sgocciola i filetti e tagliali a fettine sottili. Disporli in modo alternato nei piatti crea un effetto visivo molto gradevole e rende il piatto ancora più invitante.

Presentazione e abbinamenti

Per completare il piatto, guarnisci con qualche fogliolina di insalata riccia e aneto fresco. Condisci con un filo di olio extravergine d’oliva e con la riduzione di succo di melagrana, precedentemente preparata facendo ridurre 100 g di succo di melagrana a fuoco lento fino a ottenere uno sciroppo denso. Questo passaggio non solo arricchisce il piatto di sapore, ma aggiunge anche un tocco di colore e brillantezza.

Questo antipasto è perfetto per le festività, ma può essere servito anche in altre occasioni speciali. Puoi accompagnarlo con un vino bianco fresco o un cocktail a base di frutta per esaltare ulteriormente i sapori del piatto.

