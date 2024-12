Un viaggio dalla Liguria al Piemonte

L’Antica Friggitoria Carega, storica attività genovese, ha deciso di espandere i propri orizzonti e approdare a Torino, portando con sé un pezzo della tradizione ligure. Situata in via Garibaldi, al civico 12/G, la friggitoria rappresenta un legame profondo con le radici culinarie della Liguria, mantenendo intatti i sapori e le ricette che l’hanno resa famosa. Maurizio Gentile, attuale proprietario, ha sempre avuto l’intento di esportare la storia e il nome della famiglia Carega, e ora questo sogno si realizza.

Un menu che celebra la tradizione

Il menu dell’Antica Friggitoria Carega a Torino rimarrà saldamente ancorato alle tradizioni culinarie liguri. I clienti potranno gustare una vasta selezione di fritti, tra cui le famose panisse, una polenta di ceci cotta e tagliata a cubetti o bastoncini. La friggitoria non si limita a offrire solo cibo da asporto, ma ha anche creato un ambiente accogliente con dehors e posti a sedere, dove gli avventori possono godere di un pasto in un’atmosfera conviviale. La regola del “squadra che vince non si cambia” è alla base di questa scelta, ma c’è un’importante novità.

Un tocco di innovazione: il cocktail bar

Oltre alla tradizione, l’Antica Friggitoria Carega introduce un elemento di innovazione con l’apertura di un cocktail bar. Dalle 18 in poi, il locale si trasforma, offrendo una selezione di cocktail studiati da Paolo Gentile, ex consulente della bar industry. Questa nuova proposta mira a combinare i sapori tipici di Genova con drink creativi, creando un’esperienza gastronomica unica. L’idea è quella di attrarre non solo gli amanti del fritto, ma anche coloro che cercano un luogo dove trascorrere una serata all’insegna del buon bere e del buon mangiare.

Un futuro promettente per la friggitoria

Il 31 gennaio segnerà l’inaugurazione ufficiale del nuovo locale a Torino, un passo importante per l’Antica Friggitoria Carega. Con la sua lunga storia che risale al 1890 e il riconoscimento come Bottega Storica, il locale ha già dimostrato di essere un punto di riferimento per la cucina ligure. L’espansione a Torino rappresenta non solo un’opportunità di crescita, ma anche un modo per far conoscere e apprezzare la cultura gastronomica ligure al di fuori dei confini regionali. Con un mix di tradizione e innovazione, l’Antica Friggitoria Carega è pronta a conquistare anche il palato dei torinesi.