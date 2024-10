Tra i piatti tipici della cucina italiana e in particolare di quella bolognese spiccano le lasagne emiliane! Ma sapete come si preparano in casa? Non è molto difficile: scoprite le ricette più golose e buone!

Lasagne Emiliane: ricette da provare

Le lasagne sono formate da una particolare pasta caratterizzata da grossi rettangoli di sfoglia, realizzata con farina e uovo. Si dice che sia il più antico formato prodotto in Italia, tracce del quale si trovano persino in età greco-romana. Per questo ci sono diverse tipologie ma tra quelle più gustose troviamo le lasagne emiliane! Ecco la ricetta per farle in casa.

Lasagne Emiliane vegetariane

Una ricetta che piace proprio a tutti è quella delle lasagne emiliane vegetariane. Come prepararle? Ingredienti (per 4 persone):

10 lasagne

2 zucchine

1 carota

100 gr di piselli

mezza cipolla

75 gr di parmigiano

olio extravergine d’oliva

Per la besciamella:

900 gr di latte

45 gr di burro

45 gr di farina

sale e noce moscata.

Procedimento

In una padella, saltate la cipolla ben tritata e poi unite le zucchine e la carota, dopo averle lavate e tagliate a cubetti. Cuocete per qualche minuto, quindi lasciate riposare mentre preparate la besciamella. In un pentolino, fate sciogliere il burro e amalgamate bene la farina, evitando di formare grumi. Versate quindi il latte bollente, aggiustate di sale e noce moscata e continuate a mescolare bene fin quando il composto non si sarà addensato.

In una pirofila leggermente imburrata, iniziate a comporre le vostre lasagne vegetariane: distribuite sul fondo uno strato di besciamella, disponete le sfoglie e aggiungete verdure e una spolverata di parmigiano. Continuate con gli strati composti nello stesso modo, fin quando non avrete terminato gli ingredienti.

Concludete con un mestolo di besciamella e del parmigiano grattugiato. Mettete in forno a 180°C per circa 20 minuti, e poi una volta raffreddato servite!

Lasagne emiliane verdi alla bolognese

Ingredienti (per 4 persone) Per il sugo

50 g di cipolla affettata

50 g di carote tritata

50 g di sedano tritata

6 cl d’olio extravergine di oliva

120 g di scaramella di bue tritata

120 g di carne suina tritata

1 dl di vino rosso secco

75 g di concentrato di pomodoro

sale e pepe q.b.

acqua q.b.

Per le lasagne

300 g di farina

150 g di spinaci

2 uova

100 g di burro

200 g di Parmigiano Reggiano grattugiato

2 litri di besciamella

Preparazione

Affettate la cipolla, il sedano e le carote dopo averle sbucciate. Ponete una casseruola capiente sul fuoco con l’olio e quindi fatevi soffriggere le verdure. Una volta imbiondite, aggiungetevi le carne e fatela rosolare per qualche minuto fino a quando non prenderà colore.

Sfumate con un bicchiere di vino rosso a fuoco vivace, quindi aggiungete il concentrato di pomodoro il pepe e il sale. Fate cuocere il tutto a fuoco bassissimo, mantenendo la casseruola semicoperta per circa 40 minuti. Nel frattempo preparate la pasta aggiungendo all’impasto gli spinaci lessati e tritati finemente.

Amalgamate il tutto fino ad ottenere un impasto omogeneo e liscio. Una volta pronta, fate riposare la pasta per 20 minuti, quindi stendete la pasta con l’apposita macchina o con il matterello, in modo che raggiunga lo spessore di un paio di millimetri, quindi ritagliatela in quadrati o rettangoli della dimensione della teglia in cui si cuoceranno le lasagne. Sbollentate le lasagne in acqua salata per un paio di minuti e scolatele ponendole sopra un telo leggermente umido.

Preparate 2 litri di besciamella

Ricoprite una teglia dai bordi alti con la carta da forno, quindi spalmate sul fondo uno strato di sugo. Ponetevi al di sopra le lasagne una accanto all’altra in modo da ricoprire l’intero strato, quindi spalmatevi sopra uno strato della salsa che avete preparato, e uno di besciamella e ricoprite con formaggio grattugiato, quindi iniziate con un nuovo strato di lasagne. Continuate così fino ad ottenere 4 o 5 strati di lasagne.

Ricoprite il tutto con uno strato di besciamella, aggiungete il parmigiano e fiocchetti di burro, e mettete in forno preriscaldato a 180° per circa 30 minuti, o comunque fino a quando la superficie delle vostre lasagne non sarà dorata. Fate riposare per 15 minuti fuori dal forno, servite calde e godetevi le vostre deliziose lasagne alla bolognese!