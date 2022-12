Pasta con seppie e pesto: ricetta gustosa per la cena di Capodanno Come preparare la gustosa pasta con seppie e pesto: una ricetta invitante ideale da servire in un’occasione speciale come la cena di Capodanno.

Penne al salmone: ricetta semplice e invitante per Capodanno Come preparare le squisite penne al salmone con vodka e panna: una ricetta cremosissima e ricca di gusto, ideale da servire durante il cenone di Capodanno.

Zanzarelli in brodo di carne: ricetta natalizia di origine medievale Come preparare gli zanzarelli di uova, pane raffermo e parmigiano cotti nel brodo di carne allo zafferano: una gustosa ricetta di origine medievale.

Lasagna di riso senza glutine: ricetta per le grandi occasioni Come preparare la squisita lasagna di riso con ragù al pomodoro e cremosa besciamella: una ricetta senza glutine adatta alle grandi occasioni.

Vellutata di zucca e castagne: ricetta dal gusto intenso e piccante Come preparare la cremosa vellutata di zucca e castagne: una deliziosa ricetta dal gusto piccante con la quale scaldarsi nelle fredde giornate d’inverno.

Cappelletti in brodo: ricetta classica da preparare con il Bimby Come preparare con il Bimby i gustosi cappelletti in brodo di cappone: la ricetta tradizionale marchigiana, perfetta per il pranzo di Natale e Capodanno.

Risotto vegan con cioccolato e arancia: ricetta gourmet Come preparare il delizioso e raffinato risotto vegan con cioccolato e arancia: una ricetta dal gusto sorprendente, perfetta per le occasioni speciali.

Tagliatelle al ragù di soia: ricetta vegana per le grandi occasioni Come preparare in casa le tagliatelle senza uova condite con un ricco e corposo ragù di soia: una ricetta vegan perfetta per Natale e Capodanno.

Ravioli al salmerino: ricetta raffinata, gustosa e invitante Come preparare i ravioli di pasta all’uovo farciti con un cremoso ripieno a base di ricotta, salmerino e scorza di limone: ricetta semplice e raffinata.

Zuppa alla valpellinese: ricetta tipica della cucina valdostana Come preparare la tradizionale zuppa alla valpellinese: una gustosa ricetta tipica della cucina valdostana, a base di pane raffermo, verza e formaggio.