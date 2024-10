La storia affascinante dei dragées: dolcezze da scoprire

I dragées, spesso confusi con i confetti, sono molto più di semplici dolci. Queste praline rivestite di zucchero racchiudono un cuore che può variare da un ripieno duro a uno morbido, alcolico o analcolico, dolce o persino salato. La loro origine risale al tredicesimo secolo in Francia, dove un farmacista di Verdun decise di ricoprire le mandorle di zucchero per facilitarne il trasporto e la conservazione. Inizialmente considerati medicinali, i dragées hanno conquistato le corti europee grazie a figure storiche come Caterina de’ Medici, che nel 1533 li offrì ai suoi ospiti.

La produzione artigianale dei dragées

La creazione dei dragées è un’arte che richiede abilità e precisione. Ogni dragée è composto da un rivestimento di zucchero o cioccolato, che avvolge un cuore di frutta secca, frutta candita o persino ripieni liquidi come il cremino. La lavorazione avviene attraverso una macchina chiamata bassina, che ruota costantemente i nuclei per garantire un rivestimento uniforme. La cura nella preparazione è fondamentale: lo strato di zucchero deve risultare croccante e tenero, con una distribuzione regolare e una superficie liscia. Questo processo artigianale è ciò che rende i dragées così speciali e ricercati.

Varietà e innovazioni nel mondo dei dragées

Negli anni, i dragées si sono evoluti, dando vita a una vasta gamma di varianti. Dalla tradizionale mandorla ricoperta di zucchero, si è passati a ripieni più audaci come il liquore alla Sambuca, inventato dalla famiglia Mucci in Puglia negli anni Ottanta. Oggi, le aziende italiane e internazionali offrono dragées con ripieni di caffè, liquirizia, cocco e persino cioccolato fondente con cuori di amarena o zenzero. Queste innovazioni hanno reso i dragées una scelta versatile per ogni occasione, dalle feste ai matrimoni, permettendo di personalizzare i gusti e le combinazioni.

Dragées vs confetti: quali sono le differenze?

È facile pensare che dragées e confetti siano la stessa cosa, ma ci sono differenze significative. Mentre i confetti sono tradizionalmente ripieni di mandorla, i dragées offrono una varietà di ripieni personalizzabili. Questa versatilità consente di creare combinazioni di sapori uniche, rendendo i dragées una valida alternativa ai confetti nelle celebrazioni. La loro popolarità continua a crescere, grazie alla capacità di adattarsi ai gusti moderni e alle preferenze culinarie.