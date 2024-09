Sapete quanti tipi di latte vegetale esistono? Scoprite alcune ricette con latte vegetale e come usarli in cucina!

Il latte vegetale è una variante abbastanza popolare del latte vaccino e presenta diverse tipologie. Scoprite di seguito quanti ce ne sono in commercio e ricette su come usarli in cucina.

Ricette con latte vegetale: quanti ne esistono e come usarli in cucina?

Sempre più attira l’attenzione e il gusto: parliamo del latte vegetale, alternativa molto valida a quello vaccino, da usare a colazione ma non solo. Ma quanti ce ne sono in commercio e come si differenziano? Esistono del latte vegetale diversi tipi il cui sapore cambia molto: il latte di soia ha un sapore deciso, forte, che non tutti amano, quello di mandorle è molto dolce, quello di riso delicato e anche altri. Analizziamo ognuno e qualche ricetta consigliata.

Latte di soia

Il latte di soia ha zero zuccheri e colesterolo. Apporta proteine vegetali e anche isoflavoni, simili agli estrogeni femminili. Le quantità di questi ultimi sono basse e come molti studi hanno chiarito non interferiscono con l’equilibrio ormonale. Provatelo in un gustoso cappuccino vegano con caffè o caffè d’orzo oppure per preparare formaggi vegetali.

Latte di mandorle

Il latte di mandorle è il più antico fra i latti vegetali e l’unico che si può definire “latte”. Si ricava dalla frantumazione delle mandorle lasciate in ammollo in acqua e poi filtrate. Fra le altre ricette in cui è usato il latte di mandorla ci sono la famosa orzata siciliana e anche il caffè freddo alla leccese con ghiaccio.

Il latte di mandorla contiene preziosi grassi polinsaturi, diverse vitamine fra cui la E e la B, calcio, vitamina D, potassio, magnesio. Non contiene glutine, è digestivo e rinfrescante.

Latte di nocciole

Il latte di nocciole ricavato appunto dalle nocciole secche è ricco di vitamine fra cui A e B12, D e sali minerali. È molto utile in caso di alimentazione vegana proprio per il suo valore nutritivo. Contiene un buon contenuto di fibre e per questo è consigliato se si soffre di stipsi per stimolare l’intestino. Tra le ricette da provare anche per gustose torte e frullati.

Latte di cocco

Il latte di cocco si ricava dalla polpa di cocco grattugiata, schiacciata e mescolata con acqua bollente. Contiene potassio e fosforo, manganese, rame, zinco e selenio, vitamine C ed E. Apporta fibre in quantità e anche grassi vegetali. Perfetto per frullati con frutta.

Latte di avena

Il latte d’avena è molto digeribile e nutriente per la presenza di acidi grassi essenziali. E’ molto saziante ed è perfetto per chi è a dieta. Ottimo anche per chi vuole tenere sotto controllo i livelli di colesterolo. Da gustare in dolci e tortine vegane al posto del latte vaccino.

Latte di riso

Passiamo al latte di riso che si ottiene dai chicchi di riso macerati in acqua. Questo latte vegetale è ricco di zuccheri, ottimo per gli sportivi e per chi brucia molte calorie. In cucina è l’ideale per preparare frollini e torte, nei frappè e nei frullati.

Latte di canapa

Il latte di canapa è ricavato semplicemente dai semi di canapa frullati con acqua. È ricco di proteine ed è consigliato nell’alimentazione crudista. Il latte di canapa apporta omega 3 e per questo aiuta la bellezza di pelle e capelli.