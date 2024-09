Non solo per chi segue un’alimentazione vegan e vegetariana, la quinoa è diventata parte integrante della cucina anche italiana. Parliamo di gustosi chicchi simili ai cereali ricavati da una pianta della famiglia delle barbabietole ma come cucinarla? Ecco una ricetta calda e una fredda con quinoa!

Ricetta calda e fredda con quinoa da provare

La quinoa contrariamente a quanto si pensa, non fa parte dei cereali, anche se spesso è associata al miglio, al farro o al riso. Si tratta di un seme che si ottiene da una pianta erbacea a foglia larga e che appartiene alla grande famiglia degli spinaci, delle barbabietole e delle bietole.

I semi di quinoa vengono raccolti semplicemente scuotendo la spiga quando diventa secca e di solito sono bianchi o dorati, ma possono essere anche rosa, rossi, arancioni, viola o neri. Diventata popolare anche tra chi non è vegan o vegetariano, scoprite una ricetta calda e una fredda a base di quinoa, facile e veloce da provare.

Insalata di quinoa

Un classico per chi ama la rapidità nella cucina: come ricetta fredda la quinoa è protagonista delle insalate soprattutto estive. Questi semi, infatti, sono perfetti per crearne di deliziose, mescolando tanti sapori diversi, vegetariani e non. Esistono tante facili ricette e l’insalata di quinoa è una buona idea per un pranzo veloce in ufficio. Ecco come preparare la ricetta fredda con quinoa, nell’insalata a cui aggiungere anche wasabi.

Cucinate la quinoa, fatela raffreddare in frigorifero per un paio d’ore e sgranatela delicatamente con una forchetta. In una ciotola a parte, mescolate wasabi in polvere, zenzero, succo di limone e miele d’acacia.

Versate il composto sulla quinoa fredda, unite i kiwi a pezzettini e i cetrioli tagliati a rondelle sottili; aggiustate di sale e pepe e amalgamate tutto. Lasciate riposare in frigorifero e poi servite la vostra insalata.

Ricetta calda: hamburger di quinoa

Passiamo ora alla ricetta calda con quinoa, ossia polpette e hamburger fatte proprio di quinoa! La preparazione è davvero facile e veloce ma il risultato sarà soddisfacente: unite in una pentola la quinoa con acqua e salsa barbecue, portate a ebollizione e poi abbassate la fiamma; lasciate sobbollire fino a quando anche il liquido si sarà assorbito.

Infine lasciate raffreddare a temperatura ambiente quindi unite manzo macinato, cipollotti cumino, sale e pepe; formate gli hamburger e cuoceteli in padella con un filo d’olio.