Un Natale all’insegna della tradizione

La settimana più “golosa” dell’anno è finalmente arrivata, e su Rai 1, Antonella Clerici è pronta a deliziare il pubblico con il suo programma “È sempre mezzogiorno!”. Da lunedì 23 a venerdì 27 dicembre, alle 11.55, i telespettatori potranno seguire una serie di ricette tradizionali, perfette per le festività natalizie. L’eccezione sarà il giorno di Natale, quando il programma non andrà in onda.

Un menù ricco di sapori

Ogni giorno, lo studio di “È sempre mezzogiorno!” sarà addobbato a festa e presenterà un menù ricco di piatti tipici. I telespettatori potranno gustare una varietà di primi piatti, secondi di carne e pesce, contorni e dolci. Tra i tanti cuochi che si alterneranno ai fornelli, ci saranno nomi noti della cucina italiana, come il maestro pasticcere Sal De Riso e la talentuosa Natalia Cattelani, che porteranno in tavola le loro specialità dolci.

Le tradizioni regionali in cucina

La cucina campana avrà un ruolo da protagonista grazie a chef come Antonio Paolino e il duo Mauro e Mattia Improta. Non mancherà la pasta fatta in casa, preparata con maestria da Alessandra Spisni, che rappresenta l’Emilia Romagna. Dalla Liguria, Ivano Ricchebono porterà le sue ricette tradizionali, mentre il pesce per le feste sarà presentato da Francesca Marsetti e dallo chef sardo Michele Farru.

Il programma, realizzato dalla direzione intrattenimento DayTime della Rai in collaborazione con Stand by me, promette di essere un vero e proprio viaggio culinario attraverso le tradizioni italiane, rendendo omaggio ai sapori e ai profumi delle festività. Ogni ricetta sarà un’opportunità per riscoprire i piatti tipici delle diverse regioni italiane, unendo convivialità e passione per la cucina.