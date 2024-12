Un evento straordinario per la città di Messina

La prima edizione della Messina Cocktail Week si è conclusa con un grande successo, portando nella città siciliana un’atmosfera di festa e creatività. Organizzata dal Club Barman dello Stretto, questa manifestazione ha avuto luogo dal 9 dicembre e ha coinvolto ben 20 locali, ognuno dei quali ha presentato ricette d’autore inedite. L’evento ha rappresentato un’importante opportunità per i bartender di mostrare le loro abilità e per i clienti di scoprire nuovi sapori e tecniche di miscelazione.

Il coinvolgimento della comunità

Un aspetto distintivo della Messina Cocktail Week è stato il coinvolgimento diretto dei clienti, che hanno potuto votare il loro cocktail bar preferito tramite un sistema di QR code. Questo approccio ha reso l’evento non solo una competizione tra professionisti, ma anche una celebrazione collettiva del bere bene. Claudio Patania, organizzatore della manifestazione, ha sottolineato l’importanza di questa interazione, affermando che l’evento ha rappresentato una vera e propria celebrazione del bartending, capace di unire professionisti e appassionati.

Risultati e riconoscimenti

Con oltre 1700 votazioni registrate, i risultati hanno premiato i migliori locali della città. Al primo posto si è classificata La Fabbrica Alcolica, seguita da L’Aperitivo Cocktail Bar e Cavallino Cafè. Inoltre, sono stati assegnati premi speciali per diverse categorie, evidenziando l’eccellenza dei bartender locali. Daniele De Carolis, barman dell’Orso in Duomo, ha vinto nella categoria Paesano Liquori, mentre Carlo Cafarella del Re Qube ha trionfato per U Ficu gin.

Un futuro promettente per la Messina Cocktail Week

Nonostante la prima edizione si sia conclusa, l’entusiasmo è palpabile per il futuro. Gli organizzatori stanno già pensando a come espandere l’evento, includendo altre località come Taormina e Milazzo. Claudio Patania ha espresso il desiderio di continuare a far crescere questa iniziativa, sottolineando che ogni bartender porta con sé un’unicità che arricchisce l’esperienza complessiva. La Messina Cocktail Week ha già lasciato un segno profondo e si preannuncia come un appuntamento annuale imperdibile per tutti gli amanti della mixology.