Un inizio di stagione promettente

La stagione invernale 2024/25 a Courmayeur si è aperta con condizioni ideali: neve abbondante, piste perfettamente curate e un clima favorevole. Questo scenario incantevole non solo attira gli amanti degli sport invernali, ma anche i buongustai, grazie a una serie di novità gastronomiche che arricchiscono l’offerta culinaria della località. Con l’apertura di ristoranti iconici e nuove proposte gourmet, Courmayeur si conferma come una meta privilegiata per chi cerca esperienze culinarie uniche in montagna.

Ristoranti da non perdere

Tra le nuove aperture, spicca il ristorante “Chapeau”, inaugurato a fine ottobre 2024. Situato sotto i portici di Strada Regionale, questo locale è il frutto della passione di Biagio Costantino, un manager con oltre 30 anni di esperienza. Progettato dall’architetto Fabrizio Gandolfo, “Chapeau” offre un ambiente elegante e luminoso, dove il menu dello chef Salvatore Contu propone piatti raffinati come il salmone marinato e i paccheri al pomodorino. Ogni piatto celebra le materie prime di alta qualità, presentate con un tocco autoriale che esalta sia l’estetica che il sapore.

Un altro ristorante da visitare è “Les Jorasses”, situato nel cuore della via pedonale di Courmayeur. Qui, la cucina italiana tradizionale si fonde con un approccio moderno, creando piatti che esaltano ingredienti di altissima qualità. La carta dei vini è un autentico tesoro, con una selezione meticolosa di etichette italiane, in particolare vini delle Alpi. L’atmosfera intima e sofisticata rende questo ristorante perfetto per una serata speciale.

Esperienze culinarie uniche

Non si può parlare di gastronomia a Courmayeur senza menzionare “Fernandell”, una brasserie che celebra la convivialità e la cucina genuina. Situata ai piedi del Monte Bianco, questa vivace brasserie è famosa per la sua raclette, servita con giardiniera e salumi, un piatto che esalta i sapori autentici della montagna. Con l’apertura di un nuovo spazio a Courmayeur, “Fernandell” si conferma come un punto di riferimento per gli amanti del formaggio e della buona cucina.

Un’altra novità è il “Caffè della Posta 1911”, un’istituzione storica che ha riaperto le porte con un restyling che conserva il fascino del passato. Qui si possono gustare pasticceria artigianale e cocktail contemporanei, in un ambiente che combina tradizione e modernità. La nuova gestione punta a rendere il locale un punto di ritrovo vivace e accogliente per residenti e turisti.

Un viaggio tra i sapori

Infine, “Voilà Gastronomia” si propone come un nuovo punto di riferimento gourmand a Pré-Saint-Didier, a pochi minuti da Courmayeur. Con un’offerta che spazia da polenta e crêpes a specialità calabresi, questo locale celebra il connubio tra tradizione locale e italiana. Ogni piatto è preparato con ingredienti freschi e di qualità, offrendo un’esperienza culinaria autentica e deliziosa.

In sintesi, la stagione invernale a Courmayeur non è solo un’opportunità per sciare, ma anche per scoprire un mondo di sapori e tradizioni culinarie. Con nuove aperture e proposte gastronomiche, la località si conferma come una meta imperdibile per gli amanti del buon cibo.