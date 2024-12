Il cappone: il re della tavola natalizia

Quando si parla di tradizioni culinarie a Monza, il cappone occupa un posto d’onore. Questo piatto, simbolo di convivialità e opulenza, è sempre stato presente sulle tavole dei monzesi durante le festività natalizie. Ghi Meregalli, una delle più autorevoli conoscitrici delle tradizioni locali, racconta che il cappone veniva cucinato lesso, permettendo così di utilizzare il brodo per preparare i cappelletti, un’altra specialità natalizia. La preparazione di questo piatto richiede tempo e pazienza, ma il risultato finale è un brodo ricco e aromatico, con carne tenera e saporita.

I cappelletti: un must della tradizione

I cappelletti sono considerati il primo piatto per eccellenza del pranzo di Natale monzese. La loro preparazione inizia con l’impasto di farina e uova, seguito dalla creazione di un ripieno ricco che include carne, formaggio, e spezie. Questi ravioli vengono serviti subito dopo l’antipasto, che tradizionalmente consiste in un’insalata di nervetti. La cura e l’attenzione dedicate alla preparazione dei cappelletti riflettono l’importanza della famiglia e della tradizione nella cultura gastronomica di Monza.

Il pesce in carpione: un sapore del passato

Un altro piatto che arricchisce il pranzo natalizio è il pesce in carpione. Questo piatto, che prevede filetti di pesce fritti e marinati in aceto e vino, è una tradizione che risale ai tempi antichi del borgo di via Bergamo. Ghi Meregalli sottolinea come questa ricetta sia stata tramandata dai commercianti locali, mantenendo viva una tradizione che unisce il passato al presente. Il pesce in carpione rappresenta un legame con la storia gastronomica della città, portando in tavola sapori autentici e genuini.

Il dolce finale: il panettone

Per concludere un pranzo natalizio monzese, non può mancare il panettone, servito con una deliziosa crema di mascarpone. Questo dolce, simbolo delle festività, rappresenta la dolcezza e la convivialità del Natale. La tradizione di servire il panettone con crema di mascarpone è un modo per rendere omaggio a un dessert che ha conquistato il cuore di molti, non solo a Monza ma in tutta Italia.