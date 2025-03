La tradizione delle zeppole di San Giuseppe

Ogni anno, il 19 marzo, gli italiani celebrano la festa di San Giuseppe con un dolce che è diventato simbolo di questa ricorrenza: le zeppole. Questo dessert, tipico della pasticceria italiana, è amato in tutto il Paese e rappresenta una tradizione che si tramanda di generazione in generazione. Le zeppole, preparate con pasta choux e farcite con crema pasticcera, sono un vero e proprio tripudio di sapori che conquista il palato di chiunque. La loro preparazione richiede attenzione e passione, e per questo motivo ci siamo rivolti al maestro Iginio Massari, uno dei più grandi pasticceri d’Italia, per scoprire la sua ricetta.

Ingredienti per le zeppole di San Giuseppe

Per realizzare le zeppole, è fondamentale avere ingredienti di alta qualità. Ecco cosa serve:

Per la pasta choux: 166 gr di acqua, 3 gr di sale, 3 gr di zucchero, 86 gr di burro, 180 gr di farina 00, 315 gr circa di uova.

166 gr di acqua, 3 gr di sale, 3 gr di zucchero, 86 gr di burro, 180 gr di farina 00, 315 gr circa di uova. Per la crema pasticcera: 200 gr di latte intero, ½ baccello di vaniglia, 60 gr di tuorli, 30 gr di zucchero, 20 gr di amido di riso o farina bianca.

La scelta degli ingredienti è cruciale per ottenere un risultato finale che soddisfi le aspettative e rispetti la tradizione.

Preparazione della crema pasticcera

Iniziamo con la crema pasticcera, un elemento fondamentale per farcire le zeppole. In una bacinella, portare a ebollizione il latte insieme al baccello di vaniglia. In un’altra ciotola, mescolare i tuorli con lo zucchero e l’amido di riso. Una volta che il latte ha raggiunto il punto di ebollizione, filtrarlo e unirlo al composto di tuorli, mescolando energicamente. Cuocere il tutto a bagnomaria o in una pentola antiaderente, mescolando continuamente fino a ottenere una crema densa e lucida. Per evitare la granulazione, è importante raffreddare rapidamente la crema versandola in un tegame freddo e mescolando fino a quando non si è raffreddata.

Preparazione delle zeppole

Per la pasta choux, portare a ebollizione acqua, sale, zucchero e burro in un tegame. Aggiungere la farina setacciata e mescolare fino a ottenere un composto omogeneo. Trasferire la massa nella planetaria e aggiungere le uova poco per volta, fino a ottenere un impasto liscio e morbido. Utilizzare un sac-à-poche con bocchetta dentellata per formare degli anelli su fogli di carta da cottura leggermente unti. Friggere le zeppole in olio di girasole a 176°C fino a doratura.

Composizione e decorazione

Una volta che le zeppole si sono raffreddate, farcirle con spuntoni di crema pasticcera e riporle in frigorifero per stabilizzarle. Infine, decorare con tre piccole amarene acidule candite, che aggiungono un tocco di freschezza e un contrasto di sapori. Le zeppole di San Giuseppe non sono solo un dolce, ma un vero e proprio simbolo di convivialità e tradizione, perfette per celebrare la festa del papà.